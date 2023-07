Delaporte se contagia de la energía mexicana para su nuevo sencillo

Con el fin de demostrar su amor por México, el dúo español Delaporte lanzó “Pantera”, tema que refleja el esfuerzo del mexicano que se levanta día con día para trabajar y sacar adelante a su familia.

El tema, mismo que incluye ritmos de pop y cumbia, fue escrito a dueto con la cantante Eva de Marce a quien Sandra Delaporte y Sergio Salvi conocieron en una de sus tantas visitas a la Ciudad de México.

“Queríamos retratar a México de la mejor manera, que se reflejara la gente que transita por la calle, muy poco pretencioso, sobre todo lo más humano posible, nos apetecía hablar de lo cotidiano y hacer poesía con eso a través de las imágenes”, afirmó Sandra en entrevista con El Sol de México.

El título del tema surgió gracias a una artesanía que compró la española en Teotihuacán. Era el rostro de una pantera y, acompañado de los sonidos que creó Eva durante el proceso de composición, compaginó todo perfecto, según indicó la cantante.

Delaporte es un grupo que se formó en 2017, dándose a conocer con el tema “Juice”. Desde entonces han publicado tres álbumes: Como Anoche (2019), Las Montañas (2020) y Titanas (2021), así como EP’s como “One” (2017), “Uno” (2018) y Abril (2021).

Con su reciente tema en cumbia, el grupo apuesta por una imagen y concepto más renovado, con el que buscan conquistar a nuevos públicos, explicaron en la conversación.

“Esta nueva etapa está inspirada en la energía que se consigue en directo con el público y lo que hemos intentado es pasárnosla igual de bien como en el estudio que en vivo con la gente, intentar recrear ese tipo de energía, con despreocupación total.

“No sé si esta nueva música que compartiremos tendrá mucho de latino, pero sí sé que tiene mucha de la energía que nos hemos traído de los conciertos de la Ciudad de México”, expresó Sergio.

LO DIFÍCIL ES DECIR NO

Uno de los retos más difíciles a los que se han enfrentado es a lidiar con su propia ansiedad y estrés que le genera el ritmo tan ajetreado que manejan entre shows, entrevistas y composición de canciones.

De acuerdo con la cantante, desde el inicio de su carrera su prioridad siempre fue su trabajo, incluso por encima de su salud física o mental; hoy busca tener un equilibrio, eso le ha ayudado a expresarse mejor sobre el escenario, así como a llevar una mejor relación con su profesión.

“Cuando entras a la música entras con toda la pasión, la fuerza, dices a todo que sí por encima, a veces, de tu salud. Para mí lo más difícil ha sido aprender a decir que no, aprender a gestionar los tiempos, la ansiedad, el ego, el estar todo el día con el móvil”, revela Sandra.

“Sobre todo la ansiedad porque llega un momento en el que te metes en esa película, empiezas a comparar y a pensar que lo que tú haces es menos correcto, inferior o superior, este tipo de dinámicas que son tóxicas y hace que te denigres un poco a ti mismo y que dejes de pasártela bien haciendo música y que crece conforme va creciendo el proyecto”, sostuvo la cantante.

La terapia psicológica, el apoyo de familiares y amigos han hecho que Sandra encuentre esa fortaleza que tanto necesita para continuar con el proyecto junto a Sergio.

“La música me ha ayudado muchísimo, por ejemplo, todo lo que viene nuevo va en esa dirección completa de: ‘me da igual que no venga nadie a mis conciertos, pero si yo no me la paso bien no me quiero dedicar a esto, me la tengo que pasar bien si no, no es lo mío’”, agregó.

“Mis amigos, la terapia, escribir mucho e irme a vivir a las montañas me ha ayudado mucho a quitarme esa vorágine”, aseguró.

Delaporte prepara un verano muy musical en distintos escenarios de España, que culminará con su participación en el Vive Latino de Zaragoza en septiembre. Su póxima visita a México aún no tiene fecha.