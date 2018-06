Demi Lovato expresa su tristeza tras cancelar otro de sus conciertos

Tras posponer su concierto del domingo en el O2 de Londres -ante 20.000 espectadores-, Demi Lovato sigue sin recuperarse de los problemas en las cuerdas vocales y se ve obligada a cancelar una segunda actuación, prevista para este martes en Birmingham.



Momento crítico para este "Tell me you love me World Tour" tal y como la propia estrella del pop ha reconocido en Twitter:

Estoy literalmente rota por tener que posponer mi siguiente show en Birmingham. Nunca en mi vida he tenido que perderme actuaciones por mis cuerdas vocales o estar enferma.

I’m literally gutted that I have to postpone this next show in Birmingham.. I’ve never had to miss shows due to my vocal chords or being sick in my LIFE 😔😢 — Demi Lovato (@ddlovato) 11 de junio de 2018

De la misma manera que el recital de Londres ha pasado al 25 de junio, el de Birmingham tendrá lugar el 29 de junio si todo va según lo previsto.



La gira de Demi Lovato está a punto de llegar a España con conciertos el 21 de junio en el Sant Jordi Club de Barcelona y el 22 de junio en el Palacio Vistalegre de Madrid.

El 24 de junio estará en Rock in Rio Lisboa y después hará los dos conciertos pospuestos en Reino Unido.