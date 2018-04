Demi Lovato pospone concierto en México por problemas en su producción

La cantante estadunidense Demi Lovato pospuso fechas para su presentación en este país como parte de su "Tell Me You Love Me World Tour", por problemas de producción en la gira por Sudamérica.

En un comunicado, la empresa promotora refirió que las presentaciones afectadas son las de Monterrey y la Ciudad de México, mismas que se reagendarán.

Foto: @DemiLovato

Las nuevas fechas para la República Mexicana son, en la capital del país, el 20 de septiembre a las 21:00 horas en la Arena Ciudad de México, en tanto que en Monterrey será el 22 septiembre a las 21:00 horas en la Arena Monterrey.

Otras fechas que se vieron afectadas son en ciudades de Latinoamérica como Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife y Fortaleza.

Foto: @ddlovato

“Verdaderamente odio tener que hacer esto e hicimos todo lo posible para que pudieran realizarse los conciertos, pero hubo algunos problemas de producción imprevistos.

I’m absolutely heartbroken that I have to make this announcement today... due to production issues we have to move the South America #tellmeyoulovemetour dates 😔 Ecuador, Costa Rica, and Panama I’m devastated we had to remove those shows. https://t.co/rXn1V4RprD pic.twitter.com/j56IKtJdhv — Demi Lovato (@ddlovato) 10 de abril de 2018

"Para aquellos que puedan ir prometo que valdrá la pena la espera y espero verlos a todos ¡Chicos, los quiero tanto!”, expreso Demi Lovato a sus seguidores de redes sociales.

Zignia Live, la empresa promotora de los conciertos, señaló que quienes hayan adquirido sus boletos podrán utilizarlos para la nueva presentación sin cambio alguno. De no ser así se puede llevar a cabo el proceso de reembolso.