Desde Londres, Salma Hayek apoyo la iniciativa #UnDíaSinMujeres

MADRID. En las redes sociales artistas, modelos, cantantes y actrices alzaron la voz por la igualdad, un acto al que se sumó la actriz mexicana Salma Hayek, que ayer se unió al paro nacional de mujeres en México.



La actriz dio una charla en Londres en la Fundación Caring, que ayuda a familias vulnerables, en riesgo de exclusión, a la que acudió también la cantante Rita Ora, donde la protagonista de Frida habló sobre los derechos de la mujer en una sala repleta, como resaltó en la red social, de "mujeres inspiradoras".

Al terminar el día, Salma Hayek lanzó un mensaje de apoyo al paro nacional convocado por las mujeres mexicanas, al que se suma, para exigir al Gobierno acciones contra la violencia de género, en un país en el que, según las estadísticas, un promedio de diez mujeres son asesinadas cada día.



"Me uno a la lucha de las mujeres mexicanas para combatir el feminicidio. Feliz día Internacional de las mujeres", escribió en un mensaje sobre fondo rojo la actriz.



En su mensaje, también señaló que no estaría activa en las redes sociales, que no trabajaría y que no compraría.

Otras cantantes, actrices o productoras como Mon Laferte, María José, Fernanda Castillo, Eugenia Cauduro, Michelle Rodríguez, Isabel Lascuraín, Gloria Calzada, colocaron un recuadro morado en sus cuentas de redes sociales para hacer patente su empatía con el movimiento.

Ana Torroja destacó el paro de mujeres con carteles y videos que explicaban la situación. La especialista musical Lynn Fainchtein, dejó en su cuenta el mensaje: "A veces es necesario desaparecer por un día, para no desaparecer para siempre".