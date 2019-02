Despacito de Luis Fonsi llega a seis mil millones de vistas en YouTube

El video del tema Despacito, interpretado por el cantante puertorriqueño Luis Fonsi al lado de Daddy Yankee, de nueva cuenta rompió récord, esta vez por ser el primer clip en la historia de YouTube en alcanzar seis mil millones de visualizaciones.

YouTube Music posteó en su cuenta de Twitter un fragmento del material videográfico en el que realiza el anuncio, mientras que en la publicación arrobó a los dos intérpretes a quienes felicitó por seguir haciendo historia y llegar a los seis billones.

🥇 @LuisFonsi + @daddy_yankee keep making history 🥇 Congratulations on SIX BILLION → https://t.co/rnqkY2ZreP pic.twitter.com/ebzbzRKVcZ — YouTube Music (@youtubemusic) 25 de febrero de 2019

Despacito es actualmente el video más visto de YouTube, al cual le sigue Ed Sheeran, con el tema Shape of you, que cuenta con cuatro mil 090 millones de visitas, y See you again, de Wiz Khalifa con Charlie Puth, con cuatro mil 020 millones de visitas.

El video de Fonsi, lanzado el 12 de enero de 2017, en su apogeo llegó a tener hasta 25.7 millones de visitas en un solo día, y todavía mantiene un promedio de 2.8 millones de visualizaciones por día en lo que va de este año.

Despacito fue el primer clip en la historia de YouTube que alcanzó primero tres mil millones hasta llegar a los cinco mil millones de visitas; y aunque en abril de 2018 fue borrado por un hacker, el video volvió a la plataforma manteniendo su récord.

Échame la culpa, también de Fonsi, lanzado en 2017, fue el quinto video que más rápido obtuvo mil millones de reproducciones y actualmente cuenta con mil 700 millones; mientras que en 2018, el cantante estuvo entre los 20 artistas más visualizados en el sitio de internet.