Despiden a Dolores O'Riordan en iglesia de su natal Limerick, Irlanda

DUBLÍN.- El funeral de la cantante irlandesa y líder de The Cranberries, Dolores O'Riordan, fallecida el pasado lunes, tendrá lugar el próximo martes en su pueblo natal de Ballybricken, en el condado de Limerick, informó el servicio de comunicaciones de la Conferencia Episcopal de Irlanda.

La misa será oficiada en la iglesia de Saint Ailbe por el párroco de Ballybricken, James Walton, el arzobispo Kieran O'Reilly, de la archidiócesis de Cashel y Emly, y el sacerdote Liam McNamara, amigo personal de la familia O'Riordan.

El cortejo fúnebre se desplazará después al cementerio de esa pequeña localidad, próxima a la ciudad de Limerick (suroeste), para enterrar a Dolores en un acto privado, al que solo asistirán la familia y los más allegados.

La misa será retransmitida en directo por la emisora local Limerick FM Radio, agregó en un comunicado la Conferencia Episcopal.

Este domingo también está previsto que se celebre un acto público en la iglesia de San José de Limerick para que la ciudadanía pueda despedirse del féretro con los restos de Dolores O'Riordan.

Celebridades La muerte de Dolores O'Riordan apunta al envenenamiento

Su muerte ha causado gran conmoción en Irlanda, donde se la recuerda como la "voz de toda una generación" y como un icono mundial de la música en la pasada década de los 90.

La artista tenía tres hijos con el representante del grupo británico Duran Duran, Don Burton, de quien se separó en 2014 tras 20 años de matrimonio.

Las autoridades forenses del Reino Unido informaron de que han efectuado "varias pruebas" para determinar las causas de su muerte aunque los resultados no se conocerán hasta dentro de unos meses.

El portavoz de esta investigación forense, Stephen Earl, comunicó, al comienzo del proceso en Londres, que se ha realizado una autopsia del cuerpo de la artista, quien fue hallada sin vida el pasado lunes en un céntrico hotel de la capital británica donde estaba alojada.

Explicó que el "servicio de ambulancias de Londres" recibió una llamada cuando se encontró a O'Riordan, de 46 años, "inconsciente" en su habitación del hotel el pasado 15 de enero y que los servicios médicos "verificaron su defunción en el lugar".

Hundreds of people now queuing to pay tribute to Dolores O’Riordan. One described how she was "Limerick's Lady Di". pic.twitter.com/pjwXNzvg47 — Darren McCaffrey (@DMcCaffreySKY) 21 de enero de 2018

"Posteriormente, la Policía Metropolitana se presentó y determinó que la muerte no era sospechosa. Se ha efectuado una autopsia y este tribunal está a la espera de los resultados de varias pruebas", señaló Earl.

La juez forense al frente de las pesquisas, Shirley Radcliffe, convocó otra vista para el próximo 3 de abril, cuando fijará una fecha definitiva para dar a conocer las conclusiones de su investigación.

Según informó el lunes su representante, O'Riordan se encontraba en Londres para participar en "una breve sesión de grabación" el día siguiente, cuando tenía previsto poner su distintiva voz a una versión del conocido tema de The Cranberries "Zombie", interpretada por la banda de rock estadounidense Bad Wolves.