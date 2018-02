Detienen a estrella de Melrose Place por violencia doméstica y agredir a un policía

Una actriz estrella de la famosa serie "Melrose Place" fue detenida este domingo luego de que la policía de California recibiera una llamada alertando de un posible caso de violencia doméstica.

Se trata de Heather Locklear, quien fue aprendida en su casa de Thousand Oaks en dicho estado.

De acuerdo al portal TMZ, la actriz se habría resistido e incluso habría golpeado los agentes que acudieron a su domicilio, por lo que también fue arrestada con cargos de agresión leve contra un oficial.

Según el reporte, fue el hermano de la actriz quien habría realizado una llamada al 911, después de que al llegar a dicho domicilio la viera pegándole a su actual pareja.

Thankful for you Una publicación compartida de Heather Locklear (@heatherlocklear) el Nov 24, 2017 at 2:02 PST

Locklear fue esposada y llevada a un hospital para una evaluación médica, y cinco horas después fue puesta en libertad tras el pago de una fianza.

En el portal de TMZ se informó que el juicio se fijo para el próximo 13 de marzo.

Apenas fue el año pasado cuando se hicieran públicos los problemas con las drogas de Heather Locklear, quien también se hiciera famosa por la serie "Dinastía".

Lokclear estuvo casada con la estrella del rock Richie Sambora, guitarrista de Bon Jovi durante 11 años con quien tuvo a su hija Ava.

Antes de ello, se divorció del rockero Tommy Lee, exesposo de Pamela Anderson.

Happy 19th Birthday to my favorite person in the world! love mommy Una publicación compartida de Heather Locklear (@heatherlocklear) el Oct 4, 2016 at 12:31 PDT