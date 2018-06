Detienen a Susan Sarandon por protestar contra Trump

WASHINGTON.- La actriz estadounidense Susan Sarandon fue detenida durante "varias horas" tras la marcha de mujeres en Washington contra las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informaron hoy a Efe fuentes de la organización de la protesta.

"Susan Sarandon estuvo detenida durante varias horas por participar en nuestra manifestación", señaló la fuente, que pidió el anonimato.

La propia artista aseguró este jueves a través de su perfil oficial de Twitter que fue detenida: "Arrestada. Permanezcamos fuertes. Sigamos luchando.", tuiteó Sarandon.

La actriz, ganadora del Oscar a la mejor actriz por "Dead Man Walking" (1995), es también una reconocida activista que se ha mostrado contraria al Gobierno de Trump públicamente en reiteradas ocasiones.

Según informaron a Efe desde la Policía del Capitolio este jueves, un total de 575 mujeres fueron arrestadas por haberse manifestado ilegalmente en un acto dentro de la protesta, que buscaba expresar el rechazo a las políticas de separación de familias de inmigrantes irregulares y su detención impulsadas por Trump.

La Administración estadounidense puso en marcha el pasado abril las llamadas políticas de "tolerancia cero", por las que los inmigrantes que cruzan irregularmente la frontera pasan a ser procesados criminalmente, lo que implica la división de familias con menores.

It was worth it. There’s also more protests nationwide tomorrow. Find one near you by clicking here: https://t.co/3NGFQtJIqb



Glad you like Thelma & Louise. ✌🏻 https://t.co/99c29Kvyga — Susan Sarandon (@SusanSarandon) 29 de junio de 2018

La semana pasada Trump decretó el fin de las separaciones de familias en la frontera debido a las duras críticas recibidas.

Desde entonces el Gobierno ha reunido a 538 niños con sus parientes, aunque más de 2.000 menores siguen recluidos y apartados de sus familiares, según datos de Seguridad Nacional.

Foto Reuters