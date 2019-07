DiCaprio y filántropos de EU crean nueva alianza en favor del ambiente

Leonardo DiCaprio y los millonarios y filántropos Laurene Powell Jobs (viuda del fundador de Apple Steve Jobs) y Brian Sheth, se unieron para crear una nueva alianza a favor del ambiente.

La nueva alianza, sin fines de lucro, actuará para enfrentar el desafío del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

We are proud to announce that the Leonardo DiCaprio Foundation is now part of Earth Alliance, a philanthropic partnership dedicated to addressing the urgency of climate change and environmental threats to life on Earth. Learn more here: https://t.co/rnMXwUwF5g. pic.twitter.com/dUdeehNqc5 — DiCaprio Foundation (@dicapriofdn) 2 de julio de 2019

Llamada Earth Alliance, la nueva organización "trabajará a nivel global para proteger los ecosistemas y la fauna selvática, asegurar una justicia climática, apoyar las energías renovables y garantizar los derechos de los indígenas en beneficio de todas las vidas sobre la Tierra", conforme una declaración referida hoy por la agencia noticiosa italiana Ansa.

Earth Alliance ofrecerá subvenciones, oportunidades educativas, además de trabajar con asociaciones e individuos en los lugares más afectados por la pérdida de biodiversidad y los cambios climáticos.

DiCaprio explicó que se trata de una "nueva plataforma grande y ágil que comparte recursos y competencia identificando al mismo tiempo los mejores programas para llevar cambios reales en todo el planeta".