Diego Luna está dispuesto a interpretar a "Cantinflas" en bioserie

Aunque de manera formal no le han hecho la propuesta de interpretar el personaje de “Cantinflas" en su bioserie, el actor Diego Luna aseguró que está interesado en interpretarlo, pues se trata de “un personaje muy interesante y una herramienta para hablar de una época de México que muchas generaciones ya no conocen”.

En entrevista con Notimex, Luna -quien está por concluir la temporada de la puesta en escena “Privacidad”- agregó que interpretar al actor y comediante mexicano que saltó a la fama por su creatividad y humor blanco le permitiría hablar de otros temas, entre ellos del cine mexicano.

“Pero en fin nadie se ha acercado a hablar conmigo sobre una propuesta (...) A mi parecer es uno de esos tantos chismes que aparecen por ahí, porque nadie me ha dicho nada y saben dónde encontrarme al menos de viernes a domingo saben”, compartió “El charolastra”.

Respecto a esa posible participación, el protagonista de películas como “Y tú mamá también” (México) y “Rogue One: una historia de Star Wars” (Estados Unidos) dijo: “Lo único que sé al respecto es un twit que alguien retuiteó donde hablaban de este tema. Soy muy selectivo con las cosas que me creo en Twitter y no tengo idea ni sé quién hace la serie ni cómo se hace, no sé nada sobre este proyecto”.

En abril pasado Notimex platicó con el productor Juan Osorio, quien llevará la batuta de la serie biográfica de Mario Moreno “Cantinflas”, y sostuvo que Diego Luna sería el candidato perfecto para dar vida al mimo.





“Mario Moreno “Cantinflas” tiene que ser interpretado por un gran actor. Tengo que llevarle a Diego Luna los libretos, platicarle el proyecto y ver sus tiempos. Sería sensacional tenerlo como ´Cantinflas´ y creo que sería un reto tanto para él como para mí”, compartió.

De acuerdo con el productor ya está terminada la escaleta de la serie y se están desarrollando los libretos y a principios de junio estará lista la primera etapa del libreto, que buscará desde su inicio dar a conocer pasajes de la vida del histrión nunca antes mencionados.

Sobre el vestuario de “Cantinflas”, adelantó que ya han conseguido cerca de mil 500 objetos personales de don Mario y que los tienen resguardados en una bodega.