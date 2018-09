Charolastras Diego Luna y Gael García felicitan a Cuarón por Roma

Los actores mexicanos Diego Luna y Gael García Bernal felicitaron a su compatriota Alfonso Cuarón tras ganar el máximo galardón del Festival Internacional de Cine de Venecia, el León de Oro, por su película “Roma”.

Luego de darse a conocer la noticia, ambos intérpretes no dudaron en felicitar y expresar su felicidad a través de las redes sociales.

“¡Esooooo chingao! Muchas felicidades querido @alfonsocuaron, a ti y a todo el equipo de #Roma. El primero de muchos. ¡Que alegría!”, escribió Diego.

¡Esooooo chingao! Muchas felicidades querido @alfonsocuaron , a ti y a todo el equipo de #Roma. El primero de muchos. ¡Que alegría! https://t.co/z0OoIGSLOC — diego luna (@diegoluna_) 8 de septiembre de 2018

“Gana Alfonso Cuarón en la @la_Biennale y siento como si ganáramos todos. Felicidades a el y a todo su equipo por darnos ese sentimiento. @alfonsocuaron ¡Felicidades, querido Ponchini! #ROMA”, twitteó por su parte Gael.

Gana Alfonso Cuarón en la @la_Biennale y siento como si ganáramos todos. Felicidades a el y a todo su equipo por darnos ese sentimiento. @alfonsocuaron ¡Felicidades, querido Ponchini! #ROMA pic.twitter.com/mMkK8PNVrJ — Gael Garcia Bernal (@GaelGarciaB) 8 de septiembre de 2018

Cine Roma, de Cuarón, gana el León de Oro; México lo logra por segundo año

Cabe recordar que ambos artistas trabajaron bajo la dirección de Cuarón en “Y tu mamá también”, largometraje que obtuvo dos premios en la Mostra del Cinema di Venezia en 2001: Mejor Guión y el trofeo "Marcello Mastroianni".

“Roma”, producida por Netflix, está ambientada en los años 70, se rodó en blanco y negro, y tuvo como locaciones la colonia Roma de la Ciudad de México, donde creció Cuarón, ganador del Oscar en 2013 por “Gravity”.



La aventura de los Charolastras

Cuenta la historia de una familia de cuatro hermanos de clase media-alta que reciben los cuidados de una empleada doméstica, una joven indígena que, a pesar de vivir su propio drama, éste no se interpone con sus responsabilidades de cuidarlos.

El Instituto Mexicano de Cinematografía se sumó a las felicitaciones por el cineasta mexicano. “Imcine felicita a Alfonso Cuarón, Director de ROMA (Eficine), por haber obtenido el León de Oro a la Mejor Película en la edición 75 del Festival Internacional de Cine de Venecia, en Italia”.

Congratulations to ROMA, the Golden Lion winner at this year’s Venice Film Festival. pic.twitter.com/KibuXYaAr9 — ROMA (@ROMACuaron) 8 de septiembre de 2018

“Asimismo, celebramos el premio SIGNIS de valores humanos, que le ha concedido la Asociación Mundial Católica de la Comunicación, en el marco del certamen italiano”, se lee en un comunicado.

Por segundo año consecutivo, el Léon de Oro lo gana un mexicano, toda vez que en 2017 fue Guillermo del Toro quien recibió el máximo galardón con “La forma del agua”.

Gossip Roma tiene sigiloso estreno en salas de la CDMX

Gossip Alfonso Cuarón vuelve a sus orígenes con Roma