¿Diego Verdaguer y Amanda Miguel eran antivacunas?

El viernes inició con la noticia de la muerte del cantante Diego Verdaguer víctima de la Covid-19, lo que revivió en redes la polémica sobre lo que opinaba el matrimonio Verdaguer Miguel acerca de las vacunas contra el SARS-CoV-2 e incluso sobre la misma pandemia.

Los internautas trajeron de vuelta una serie de mensajes que los intérpretes compartieron en Twitter a lo largo de estos años que ha durado la lucha contra el coronavirus, por lo que sus seguidores no dudaron en cuestionarse si el cantante de 70 años se encontraba inoculado.

Uno de estos momentos fue recientemente cunando en Francia se hizo obligatorio el uso del pasaporte de vacunación para poder ingresar a cualquier lugar público, ante lo que Amada Miguel mostró su descontento.

Uno de estos momentos fue recientemente cunando en Francia se hizo obligatorio el uso del pasaporte de vacunación. Foto: Captura de pantalla

Los tuiteros no perdieron la oportunidad de regresar a la vida publicaciones en las que la intérprete de “El me mintió” en las que afirmaba que la vacuna contenía un microchip, por lo que no se la aplicaría, ante lo que señaló "Quizás la vacuna sea el famoso covid. No gracias, ni el microchip para nada".

Incluso fue apenas en agosto pasado que la compositora argentina se sumó en redes sociales a las protestas de todo el mundo de quienes habían decidido no vacunarse y estaban en contra de las medidas que los obligaban a hacerlo, incluso ese mes compartió el reportaje de un noticiario en el que se discutía que la muerte de algunas personas que habían recibido supuestamente el biótico de AstraZeneca habían perdido la vida.

Por otra parte, en el mes de julio también se sumó a las protestas de lo que diversas personas llamaron “la falsa pandemia”, las cuales tuvieron lugar en Italia e incluso indicaron que se estaba viviendo una “dictadura sanitaria”.

Amanda Miguel afirmaba que la vacuna contenía un microchip, por lo que no se la aplicaría. Foto: Captura de pantalla

Incluso Amanda Miguel se ha caracterizado por apoyar al conductor Eduardo Verástegui, quien en repetidas ocasiones ha realizado polémicas declaraciones contra las vacunas.

Por su parte, el propio productor musical indicó en diversos medios que el nuevo coronavirus había sido creado por mentes perversas, además de que era algo manipulado, pero que todos nos encontrábamos en el juego de vivir, por lo que debíamos reconocer gente perversa.

Ana Victoria, hija de Diego Verdaguer, dice adiós a su padre

Tras la muerte de su padre, la también cantante Ana Victoria publicó a través de su cuenta de Instagram una fotografía del momento del nacimiento de su hijo en brazos del cantante argentino.

En la fotografía, la cantante incluyó un mensaje en el que se podía leer: “Papi, gracias por todo, absolutamente todo lo que eres y con ello todo lo que nos diste. Estoy eternamente agradecida. Esta imagen permanecerá para siempre en mi corazón”.

Tras la muerte de su padre Diego Verdaguer, la también cantante Ana Victoria publicó a través de su cuenta de Instagram una fotografía. Foto: Instagram | @soyanavictoria

Este habría sido de los pocos momentos que el cantante habría compartido con su nieto Lucca Miguel, pues el pequeño nació a principios de noviembre de 2021, mientras que fue en el mes de diciembre cuando el cantante fue internado tras contagiarse de Covid-19.

Pese a ello, el también productor aún pudo celebrar el cumpleaños de su hija ese mismo diciembre mediante un video que publicó en su perfil de Instagram en el que aparecía arrullando a su nieto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diego Verdaguer (@diegoverdaguer)

"La ladrona que me robó el corazón", así se despidió Diego de Amanda

Tan sólo un par de horas antes de que se hiciera pública la noticia de la muerte de Diego Verdaguer, en las cuentas de redes sociales del cantante fue publicado un mensaje de amor para su esposa Amanda Miguel.

La publicación en la que se podía leer “¡Nunca me cansaré de dedicártela! Eres y serás la ladrona que me robó el corazón @amandamiguels” también se incluyó una imagen de ambos argentinos caminando por la orilla de una playa con la frase “cuídame, quiéreme, bésame, mímame” y su nombre.

Por su parte Amanda Miguel respondió este mensaje minutos después de que se diera a conocer su fallecimiento con la frase “Siempre te amaré”.

Siempre te amaré 🌷💙💗 — Amanda Miguel (@amandamiguels) January 28, 2022

Cabe destacar que la historia de amor de Diego Verdaguer y Amanda Miguel duró más de 40 años, por lo que seguidores de la pareja no perdieron la oportunidad de sumarse al mensaje con imágenes de ambos que fueron tomadas a lo largo de los años.





