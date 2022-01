Diego Verdaguer y Amanda Miguel, así fue su historia de amor

Pocos son los amores que prevalecen por años en el mundo del espectáculo. Uno de ellos fue el de los cantantes Diego Verdaguer y Amanda Miguel, que por más de cuatro décadas estuvieron casados hasta que, como se promete en los votos, la muerte los separó.

Diego, quien falleció la madrugada de este viernes por Covid-19, quedó enamorado de Amanda cuando manejaba su auto por las calles de Argentina, país natal de ambos, y la vio de lejos. Aunque se esforzó por llamar su atención, ella no le hizo caso, pero fue tanto el encanto que decidió insistir.

"Después de que la vi alejarse dije: 'voy a regresar', y lo que nunca había hecho, fue un circunstancia mágica, porque hizo que yo apretara el acelerador y que nada me detuviera, yo iba hacía la casa de mis padres, di la vuelta a la manzana y empecé a buscar donde se habían ido estas chicas y las encontré", dijo en entrevista el cantante.

Una vez que pudo encontrarla fueron a tomar un café. En la conversación, él le preguntó a qué se dedicaba, a lo que ella le respondió: "yo también soy cantante". Al ser testigo de su talento, Diego quedó cautivado y después de un mes saliendo, se hicieron novios. Su primer beso, contaron en diversas entrevistas los cantantes, fue frente al río de Buenos Aires.

"Me acerqué a ella y la besé y le dije: 'me gustaría ser tu novio'. Ya había pasado un mes y yo no la había tocado más que la mano y darle un beso en la mejilla, pero fui generando esa atracción a propósito, fue una estrategia, digamos que decidí hacerlo para que fuera algo especial", contó Verdaguer.

En 1975 se casaron y fruto de este matrimonio nació Ana Lucía, su única hija, quien en noviembre de 2021 les regaló a su primer nieto, Lucca.

Amanda señaló, en una publicación a través de redes sociales, que el secreto de una larga relación son las ganas que ambos tenían de que todo funcionara. Esto a pesar de que en 2018, Amanda Miguel reveló que Diego le había sido infiel.

“Mi esposo ahora es más que fiel, aprendió la lección”, dijo frente a al cantante en una conferencia de prensa. Además, en otras entrevistas, ella contó que varias veces Diego puso tensa su relación debido a sus acciones, sin embargo, aseguró que pudieron superarlo y por nada ella lo haría.

Se separaron un tiempo, e incluso siete meses fueron por la pandemia por Covid-19, lo cual, aseguró Diego, "no es fácil, por un lado es refrescante, pero ha sido muy largo". Su reencuentro se dio en Miami y desde entonces no se separaron más.

Otra de las cosas que compartieron fue su talento. De los 20 discos que grabó Diego Verdaguer, nueve fueron con Amanda Miguel. El cantante aseguró que ella fue el amor de su vida y una gran inspiración en su carrera, musa de grandes éxitos como "La Ladrona", "Siempre te amaré", "Simplemente amor" y "Hagamos un trato".

“Todo lo que hacemos nos relaciona, nuestras casas son nuestras, hago cosas pensando en ella, ha sido mi inspiración. En la mayoría de la música que he hecho está ella. Amanda es parte de mi universo y lo va a ser hasta que me muera y cuando muera va a seguir siéndolo”, aseguró Diego.

El pasado 8 de diciembre, la pareja se encontraba celebrando su 46 aniversario de bodas, hoy, Amanda se despide de su amado Diego. Con un corto, pero estremecedor mensaje en redes sociales, la famosa dijo adiós a su compañero de vida: "Siempre te amaré"