A un año de su muerte, The Cranberries recuerda a Dolores O'Riordan con nuevo sencillo

Con el lanzamiento del tema All Over Now, primer sencillo de su nueva producción, la banda irlandesa The Cranberries, recuerda a su vocalista Dolores O'Riordan al cumplirse hoy su primer aniversario luctuoso.

En honor a nuestro querida amiga y compañera de banda, Dolores, te presentamos el álbum final de The Cranberries, In The End.

In honour of our dear friend and bandmate, Dolores, we present to you the final album from The Cranberries, ‘In The End’. Tune into the Jeremy Vine show on @BBCRadio2 at 1:30PM tomorrow to hear ‘All Over Now’. pic.twitter.com/YT0j4Hy7Js — The Cranberries (@The_Cranberries) 14 de enero de 2019 Thanks to Jeremy Vine for the first play of 'All Over Now', which is now also available to stream online on the link below. Tune into @BBCTheOneShow at 7pm tonight to see a piece about Dolores and the band. https://t.co/U9eQzFza2y pic.twitter.com/b9Xdb7VdVD — The Cranberries (@The_Cranberries) 15 de enero de 2019





Mientras tanto la madre de la cantante, Eileen O'Riordan, también compartió su sentir sobre esta fecha.

No puedo pensar en una forma más adecuada de conmemorar el primer aniversario del fallecimiento de Dolores y celebrar su vida que anunciar al mundo el lanzamiento del último álbum de la banda.

El disco In the end es el mismo en que la banda irlandesa trabajaba antes de la muerte de Dolores, en enero del año pasado. O’Riordan, había grabado las voces de 11 composiciones un mes antes.



The Cranberries dejó huella a nivel internacional dentro de la música en la década de los 90 con temas como Dreams, Zombie, Linger y Just my imagination, entre otros.

Con su disco debut en 1990, Everybody else is doing it, so why ca't we?, el grupo venció más de cinco millones de copias tan solo en Estados Unidos.

O'Riordan murió el 15 de enero de 2018 en Londres, cuando se encontraba en una sesión de grabación; tenía 46 años de edad.