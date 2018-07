Destapan la otra cara de Don Francisco: abusó de su poder y acosó sexualmente

Don Francisco, quien fuera la figura principal del iconico show "Sábado Gigante", está envuelto de nuevo en una ola de comentarios sobre las conductas sexuales que realizó en su carrera.

La periodista e investigadora chilena, Laura Landaeta, ha recordado a través de una columna publicada en el El Mostrador que Mario Kreutzberger, el nombre real de Don Francisco, recurrió al acoso sexual a cambio de regalos para las mujeres de su propio equipo.

Landaeta, quien publicó un libro sobre estas conductas abusivas del conductor, explicó que cuando emprendió la investigación las puertas del medio se le cerraron e incluso recibió amenazas por lo que ahora ya era tiempo de alzar la voz.

Y a cambio de favores sexuales prometía electrodomésticos como regalos no solo para su equipo, también buscaba a las mujeres de entre el público.

"Se acercó a mí y me dijo: ¿Ves a esa mujer de la cuarta fila, la de rojo?… Llévala a mi oficina en el descanso. La llevé y recuerdo que estaba fumando un cigarro en el pasillo cuando veo aparecer al fondo de éste a la directora del Canal 13, Rubi Anne Gumpert. Venía directo hacia nosotros. Mario estaba en su oficina con ella y para colmo no estaba cerrada la cortina, sólo el visillo de la ventana, y cuando miro hacia adentro, me doy cuenta que la mujer le estaba practicando sexo oral. Golpeé la puerta para que dejaran de hacerlo y le dije: ‘Mario, te busca Rubi", relata la periodista.

La periodista chilena señala que el círculo de protección de “Don Francisco” en la televisión chilena sigue vivo, incluso señaló que son líderes de opinión que participan en la Teletón de aquel país.



"Escondido en la entretención y la solidaridad, ha generado a su alrededor un ambiente de impunidad frente al abuso de poder, el acoso, la discriminación en rutinas de humor cargadas de machismo, clasismo y desdén por las minorías sexuales, ancianos y personas con capacidades diferentes", señala.

Luego de estas declaraciones, el presentador no ha emitido postura alguna.

