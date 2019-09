Hijos de José José no saben dónde está el cuerpo de su padre

“Ojalá el cuerpo de mi papá esté aquí”, explicó el hijo mayor del Príncipe de la canción a los medios tras visitar la supuesta funeraria en donde sería velado el cuerpo de su padre en Miami, puesto que su media hermana Sara Sosa Salazar y la última esposa del cantante, Sara Salazar no les han informado dónde se llevará a cabo el velorio del cantante.

“Llegué aquí a través de contactos, tanto la señora como la niña no han sido claras, el día de ayer hablé con Sarita mi hermana y desde ahí todo ha sido cuenta gotas, gracias a dios y gracias a ustedes es que estamos aquí”, explico José Joel, quien aún se mostró escéptico a la noticia del fallecimiento de su padre puesto que no ha podido constatarlo.

El actor y cantante también expresó que tiene intensiones de que el cuerpo de su padre llegue al país, “México es el lugar donde tiene que estar, no entiendo por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, no estamos en ningún momento peleando la herencia ni el dinero, desde hace año y medio hemos querido saber de la salud de mi papá, esta niña ha insistido hacer las cosas como las ha hecho, estamos llorando, se fue un grande, se me fue no solamente el artista, se me fue mi papá, hace un año que no se de él y me quedo con el recuerdo maravilloso”, finalizó.

Por su parte Marysol Sosa aseguró no creer nada hasta que no pudiera ver el cuerpo, y le dejó un mensaje de voz por teléfono a su hermana “por favor comunícate, ya estoy aquí y te he hablado todo el día, desde ayer te lo dije, o veo el cuerpo de mi padre o no creo nada Sari”, mencionó camino al hospital para saber del paradero de su padre.