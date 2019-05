Doris Day brilla para siempre: así despiden a la actriz en redes sociales

El mundo del espectáculo está de luto y es que esta mañana se dio a conocer que Doris Day, una de las actrices y cantantes más reconocidas en Hollywood falleció a sus 97 años.

La también protagonista de películas dirigidas por Michael Gordon y Alfred Hitchcock, vivirá no sólo en el corazón de la gente que tuvo la oportunidad de conocerla, ya que, con el gran legado musical y cinematográfico con el que contaba, mucha gente que la admiraba y siguió hasta el último día de su vida, la recordará por siempre.

Y así como se titula una de las producciones de Hitchcock para la que participó, Doris Day se queda en “manos del destino”.

En redes sociales la recuerdan y reconocen como la mujer talentosa que fue. Así le dan el último adiós:

El actor Antonio Banderas agradeció el talento de Doris, “gracias por tu talento. RIP Doris Day”.

Thank you for your talent.

R.I.P. #DorisDay pic.twitter.com/enuaFllpI8 — Antonio Banderas (@antoniobanderas) May 13, 2019

“Doris Day brilla para siempre”, reconoció el comediante Greg Proops

Doris Day shines forever.#DorisDay pic.twitter.com/41Rzx1zOqs — Greg Proops (@GregProops) May 13, 2019

La editora jefe de la revista Elle, Nina Garcia recordó a la actriz con una de sus frases más destacadas: “Me gusta la alegría; quiero ser alegre, quiero divertirme en el set; quiero vestir ropa bonita y lucir bonita. Quiero sonreír, y quiero hacer reír a la gente. Y eso es todo lo que quiero. Me gusta. Me gusta ser feliz Quiero hacer felices a los demás. RIP Doris Day”.

“I like joy; I want to be joyous; I want to have fun on the set; I want to wear beautiful clothes and look pretty. I want to smile, and I want to make people laugh. And that's all I want. I like it. I like being happy. I want to make others happy”

RIP Doris Day. pic.twitter.com/MnHW4sjuzF — Nina Garcia (@ninagarcia) May 13, 2019

Por su amor y entrega a los animales, un reconocido fotógrafo escribió: “La leyenda de Hollywood, Doris Day, falleció a los 97 años. Una amante de los animales de toda la vida, será extrañada”.

Hollywood legend Doris Day has died at age 97. A lifelong animal lover, she will be missed. pic.twitter.com/PYAWrSUkoW — Lorenzo The Cat (@LorenzoTheCat) May 13, 2019

“RIP Doris Day, 97. Vida fabulosa, estrella fabulosa, mujer fabulosa”, destacó el editor, periodista y presentador de televisión, Piers Morgan.

RIP Doris Day, 97.

Fabulous life, fabulous star, fabulous woman. pic.twitter.com/qWIiTUJLwv — Piers Morgan (@piersmorgan) May 13, 2019

Sarah Phelps, guionista y productora de televisión y escritora de radio, compartió unas fotografías en donde citó, “el glorioso e inimitable Doris Day. Descansa en paz”.

the glorious and inimitable Doris Day. Rest In peace. pic.twitter.com/eYG2CLOi3s — Sarah Phelps (@PhelpsieSarah) May 13, 2019

La abogada Sophia Cannon, quien trabaja para la BBC News Papers, BBC Radio y LBC Radio escribió: “Cuando era sólo una niña le pregunté a mi mamá, ¿qué voy a ser? ¿Seré bonita? ¿Voy a ser rica? Esto es lo que ella me dijo ... Que será, será lo que sea, será El futuro no es nuestro para ver Que será, será. Absolutamente amé a # DorisDay”.

When I was just a little girl

I asked my mum, what will I be

Will I be pretty?

Will I be rich?

Here's what she said to me...

Que será, será

Whatever will be, will be

The future's not ours to see

Que será, será.



I absolutely loved #DorisDay pic.twitter.com/ddmyDyKzPG — Sophia (@SophiaCannon) May 13, 2019

“Murió a la edad de 97 años. Era única en su clase”, tuiteó la periodista Katie Couric.

#DorisDay has died at the age of 97. 💔 She was one of a kind. pic.twitter.com/mcOGcZI7vr — Katie Couric (@katiecouric) May 13, 2019

Y sin duda, muchos de sus seguidores, desde sus entrañables personajes, recuerdan a la actriz con fotografías y emotivos mensajes…