[Video] Drake se lleva tres Billboard pero... ¿por qué envió saludos a Arya Stark?

Esta noche se llevaron a cabo los Premios Billboard 2019 en Las Vegas, y el máximo galardonado fue el rapero Drake.

El canadiense se llevó tres preseas a Mejor Artista, Mejor Artista Masculino y Mejor Álbum por Scorpion.

Eso no fue lo sorpresivo. Cuando Drake subió al escenario para recibir su primer premio ddio algunas palabras de agradecimiento, pero hubo una frase que sacó aplausos y reveló el fanatismo del rapero por una serie.

"Shoutout to Arya Stark for putting in that work last week", (Gracias Arya Stark por poner ese trabajo la semana pasada) dijo el cantante, en referencia al episodio tres de Game Of Thrones transmitido el domingo pasado y que tuvo una épica intervención de Arya Stark, interpretado por la actriz Maisie Williams, quien logró vencer el Night King.

The King of the North shouting out everyone's favorite Stark! 🐺 @Drake #BBMAs pic.twitter.com/MEhLAzKiTM — Billboard Music Awards (@BBMAs) 2 de mayo de 2019

El rapero estuvo nominado en 17 categorías de las 21 existentes en los Billboard Music Awards 2019, ganando sólo tres de ellos.