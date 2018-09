Dulce María se presentará en el Metropolitan con nuevo disco

Con 15 años de carrera la cantante Dulce María anuncia su concierto programado para el 5 de octubre en el Teatro Metropolitan donde presentará su disco Origen el cual contiene los temas más preciados para la artista, pues se trata de canciones que ella misma ha escrito a lo largo de su carrera, incluyendo los años en los que perteneció al grupo RBD.

En entrevista exclusiva para Organización Editorial Mexicana (OEM), Dulce María Espinoza Saviñón, su nombre completo, habló sobre la libertad creativa que ha tenido y desarrollado en los últimos años y que la llevaron a retomar sus inicios.

“Podemos olvidarnos de muchas cosas, pero al final, siempre ponemos los pies sobre la Tierra y lo que llevamos muy dentro nos hace retomar el camino.Para mí era muy importante rescatar las canciones que han marcado diferentes etapas de mi vida, vienen desde mi adolescencia hasta ahora que tengo 32 años”, expresó la cantante.

Previamente, en rueda de prensa, anunció el 5 de octubre como la fecha en la cual sus fans podrán acudir al Teatro Metropólitan para escuchar sus canciones y disfrutar de un show que está en proceso de desarrollo todavía, “estamos haciendo con cuidado las cosas, quiero darle a mi público una agradable sorpresa, habrá invitados por supuesto, pero por ahora sólo puedo confirmarles que Mané de la Parra estará esa noche conmigo”, expresó.

Sobre sus canciones, señaló que fue un recorrido largo y que como mujer no puede permitir que le dicten qué camino tomar, “eran temas que se fueron quedando porque no gustaban a ejecutivos o porque no pudieron entrar en un disco o de plano decían que no eran comerciales, se grabaron pero nunca vieron la luz, tenían que salir, si yo quiero que mis fans me vean como soy, era necesario que también escucharan lo que compongo”, expresó.

Su meta dijo, es enviar mensajes positivos firmes y que ayuden a los demás o los inspiren a ser mejores y por ello insistió en incluirlos en este disco “algunas canciones vienen desde los discos que hice con Rebelde y se pudieron rescatar gracias a que son composiciones mías”.

Más a fondo, señaló que éste material tiene su mano en todo, ya que ella escogió al productor, opinó en los arreglos y en el diseño y sólo espera que a todos les guste su nuevo trabajo.

Lo que besas es lo que soy es el título de su sencillo que se estrenó esta semana y en referencia a ello, recalcó que los tiempos en que las disqueras le imponían los temas a grabar ya se terminaron, pues ella decidió cuál canción saldría primero, “hubo canciones que se hicieron exitosas pero parea ser honesta nunca logré conectarme con ellas”, aunque no quiso revelar los títulos de éstas.



“Ha llegado el momento para levantar mi voz y hacer las cosas que a mí me parecen correctas y que van con mi personalidad, para mí es un logro que me apoyen y me dejen hacer lo que a mí me parece creativamente positivo”, expresó.

Cuestionada si alguna vez grabaría reguetón, reconoció que desde hace mucho tiempo escuchó letras que ofenden y denigran a la mujer “A mí me gusta el ritmo, la música, pero como persona no apoyaría nada incluso que sea dentro de ese género que se acerque a ofender al público por ello el urbano está muy lejos de mis planes para grabar.

Dice que por ello aunque cueste más, seguirá en el pop con mensajes positivos antes de dejarse llegar por la corrientes de lo comercial y tendenciosas.

Cuestionada sobre sus inseguridades, reconoció que de adolescente sí se cuestionaba mucho su belleza frente al espejo pero ahora ya superó esos estereotipos que pueden imponer la sociedad y la revistas de moda “hay que cuidarse pero hay que aprender a amarnos como somos, quitarnos de la cabeza esas ideas de la belleza perfecta porque no existe”, aseguró.

Por último, comentó que su lucha en pro del feminismo continúa y busca dignificar el papel de la mujer en nuestra sociedad, “estoy en un grupo de mujeres que nos hacemos llamar Despeinadas, no es algo musical ni nada por el estilo, aunque sí, todas son mujeres poderosas, son mujeres cantautoras y la finalidad es apoyar los movimientos que como mujeres nos den mejor seguridad y leyes”, aunque no quiso revelar algún nombre de sus integrantes, pues dijo, en breve harán un anuncio a la sociedad.

Cuestionada sobre su posible regreso a la televisión de la mano del productor Pedro Damián en la telenovela Like, dijo que aplaudía el esfuerzo “todas las generaciones necesitan estrellas para identificarse, Pedro si me invitó pero no se ha concretado nada sobre una posible participación, la puerta está abierta para platicar más adelante”.





Su paso en TV

Plaza Sésamo 1992

El Club de Gaby 1993

El vuelo del Aguila 1996

Clase 406 2002

Rebelde 2004

RBD: La familia 2007

Verano de amor 2009

Mujeres asesinas 2010

Mentir para vivir 2013

Corazón que miente 2015





Grupos musicales

KIDS 1997- 1999



D&D 1999

Jeans 2000-2002

RBD 2004 – 2009

Solista 2010

Dueto Joe Jonas See No More 2011

Dueto Julión Alvarez Lágrimas 2013





Cine

Inesperado amor 1999

Bienvenida al clan 2000

¿Alguien ha visto a Lupita? 2011

Quiero ser fiel 2014

Discos solista

Extranjera 2010



Extranjera segunda parte 2011

Sin fronteras 2014

Libros

Dulce amargo 2014