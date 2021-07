Fallece Dusty Hill, bajista del icónico grupo ZZ Top

Dusty Hill, bajista de la banda ZZ Top, falleció a los 72 años en su casa de Houston, Texas, informó la agrupación de la cual también fue cofundador.

➡️ De vuelta a casa: todo lo que tienes que saber del megaconcierto de Nueva York

Por medio de un comunicado, sus compañeros de la banda, Billy Gibbons y Frank Beard, dieron a conocer el deceso del músico, lamentando su partida y destacando su trayectoria a lo largo de los años.

"Nos entristece la noticia de que hoy nuestro compadre, Dusty Hill, falleció mientras dormía en su casa en Houston, Texas

Nosotros, junto con las legiones de fans de ZZ Top en todo el mundo, extrañaremos tu firme presencia, tu buen carácter y tu compromiso duradero para proporcionar ese fondo monumental a los Top. Siempre estaremos conectados a ese Blues Shuffle en C. Te extrañaremos mucho, amigo".

Foto: Facebook ZZ Top

Nacido el 19 de mayo de 1949 en Dallas, Texas, el músico fue conocido por su estilo y su admiración por Elvis Presley.

En 1969 formó junto al baterista Frank Beard y el guitarrista Billy Gibbons, el grupo ZZ Top con su característico estilo blues/rock, también conocido como "The Little Ol' Band from Texas".

Su fama internacional llegó gracias a su disco "Eliminator" en 1983, en la que junto con sus compañeros se habían dejado crecer unas largas barbas hasta la cintura. Desde entonces la banda tuvo la misma formación durante más de 40 años.

Foto: Facebook ZZ Top

El artista llegó a sufrir de un tumor en el oído, lo que provocó que se cancelara una gira por Europa. Luego, en julio de 2000 también tuvo que ser cancelada otra gira cuando se le diagnosticó hepatitis C.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, este mes sus compañeros habían informado que Hill había tenido "un problema de cadera" y que por esa razón por primera vez en 50 años no los iba a acompañar a uno de sus conciertos.