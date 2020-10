Dylan Fuentes lanza el nuevo sencillo Noches de soledad

Largo ha sido el recorrido de Dylan Fuentes a través del arte, desde muy temprana edad e influenciado por su familia, este camino que incluye la interpretación y producción musical, así como la actuación se forjó gracias a la enorme conexión que el cantante de 23 años sintió con uno de los géneros que más suenan en su natal Colombia. “Empecé a escuchar reguetón a los siete años y fue la primera música que me gustó. En ese tiempo este género ni existía, para la gente era súper raro ver esos videos con las mujeres y yo con siete años no podía ver eso, así que siempre me metía al cuarto de mi tío a escuchar con él esa música”, dijo Fuentes.

Después Dylan se topó con el productor Tainy, hacedor de éxitos para J Balvin, DaddyYanke, BadBunny, Ozuna, entre otros, que además participaría con Fuentes en el tema Mente, en el que también los acompañan Mau y Ricky. "Tainy ha dejado un legado de muchos años en esto, yo he crecido con su música".





Actualmente se encuentra promocionando el sencillo Noches de soledad. “Quiero mostrar un tema con otro ritmo, que incite a la gente a perrear y a su vez, lleve un poco a pensar cómo es la sensualidad. Es un tema del que puedes disfrutar más el ritmo que la letra, la cual es picante. Lograr todo esto fue un gran reto”, comentó Fuentes.

Noches de soledad, Mente, Bipolar, Uber sex y todas las canciones de Dylan Fuentes, están disponibles en plataformas digitales.