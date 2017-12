Ed Sheeran bate récords con 'Divide': se mantiene 19 semanas en el número uno

Londres.- El álbum "Divide" del cantante británico Ed Sheeran ha batido un récord al mantenerse 19 semanas como número uno en las listas de éxitos del Reino Unido, más que cualquier otro trabajo de un artista masculino, según datos difundidos hoy.

Con su tercer álbum de estudio, Sheeran ha logrado superar el récord que alcanzó en 2015 Sam Smith, cuyo álbum "The Lonely Hour" se mantuvo seis semanas en la cima de las listas oficiales, en las que hoy ocupa el segundo lugar con "The Thrill of it All", informó Official Charts Company, que elabora las listas de éxitos.

Detrás de estos dos cantantes está "Revival", del estadounidense Eminem, y en cuarto lugar figura "Human" de Rag'N'Bone Man, seguido de "Beautiful Trauma" de Pink.

Ed Sheeran también ha sumado cuatro semanas en el primer puesto de la lista de sencillos con su balada "Perfect", mientras que en segundo lugar se sitúa el clásico navideño de Wham! "Last Christmas", lanzado en 1984.

Les siguieron "All I want for Christmas is you" de Mariah Carey y la festiva "Fairytale of New York" de The Pogues y Kirsty MacColl, de 1988.

