Edith González ya escribe su libro sobre cómo sobrevivir al cáncer

Edith González por fin se está dando a la tarea de escribir su libro donde contará su proceso de sobrevivencia por el cáncer de ovario que le fue diagnosticado en 2016 y en lugar de volverse su enemigo, se adueñó del mal y lo superó como hoy lo empieza a contar a página abierta.



"Ya está arrancando, tiene que salir este año porque me lo están pidiendo, la gente pregunta mucho, parece ser que lo que tengo que decir sí importa", dijo a JDS a su llegada a una alfombra roja en el Foro Masaryk de Polanco.



La actriz de pronto se pregunta si realmente es tan importante lo que ella vivió con esta enfermedad que es la segunda causa de muerte en mujeres en nuestro país, "parece ser que si", por lo que ahora ha tomado al "toro por los cuernos" y ayudar a quien lo necesita.



"He tomado una responsabilidad que fue lo que mi papá me enseñó cuando él enfermo, entregó mucho amor, una gran fe y esperanza de vida, yo haré lo mismo", dijo la actriz acompañada como siempre de su esposo Lorenzo Lazo.



Aunque no quiso adelantar quién es el reconocido escritor que la está ayudando a escribir el texto, aseguró que es un tema que no puede dejar en el pasado por varios motivos ahora que se siente llena de vida y saludable.



"Es parte de mi vida, gracias a lo que he vivido soy, a que tengo un marido así de cortés estoy aquí, tengo una familia sólida y muchas cosas que agradecer a la vida", abundó.



Edith luce bastante bien y cada vez más sexy como lo muestra en sus redes sociales a los lugares donde viaja.

"Hay que sentirse siempre sexy, de salud estoy muy bien bendito sea Dios, tengo dos manos, dos ojos, dos bubis", apuntó González quien espera pronto regresar a la televisión.