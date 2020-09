Eduardo Verástegui es nominado a integrar el equipo de asesores de Trump

El actor tamaulipeco, Eduardo Verástegui fue nominado a integrar la Comisión Asesora del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Prosperidad Hispana desde donde podrá impulsar políticas en favor de esta comunidad.

“Gracias por el honor de permitirme servir en el @WhiteHouse” refirió el actor originario de Xicotencatl, Tamaulipas, por medio de su cuenta de Twitter @EVerastegui.

Por el mismo medio continuó diciendo: “Espero trabajar para ampliar las oportunidades económicas / educativas para todos. #Latinos en EU y fortalecer #Mexico”.

José Eduardo Verástegui Córdoba, de 46 años, es productor, actor, cantante y filántropo, integró el grupo Kairo, después fue solista, además de participar en diversas telenovelas y películas como actor y productor como en el caso del film "Little Boy".

En su tuit Verástegui adjuntó diversas fotografías en las que se observa con el presidente Trump y parte de su equipo de asesores.

La nominación se encuentra prácticamente aprobada por Trump solo faltan algunos protocolos para hacerla oficial.

En el 2017 Verástegui creó una lucha a favor de los “Dreamers”, que comenzó con una visita a la Casa Blanca donde hizo llegar al presidente Donald Trump una carta en la que expone el apoyo y la ayuda que necesitan esos jóvenes, y en donde además le pidió respeto por ellos.

En ese entonces aseguró que “Simplemente quiero aprovechar mi plataforma, que no es otra cosa más que un medio que bien utilizado puede hacer muchísimo bien a nuestra sociedad, por eso trato de utilizarlo con mucha responsabilidad”.

El tamaulipeco integrará el equipo de asesores del republicano quien se encuentra en campaña en busca de la reelección en el proceso electoral a celebrarse el martes 3 de noviembre.

.@realdonaldtrump thank u for the honor of allowing me to serve on the @WhiteHouse Comm for #Hispanic Prosperity. I look forward to working to expand economic/educational opps for all #Latinos in US & strengthen #Mexico-US ties like never before. #MAGA & #VivaMexico pic.twitter.com/JWtcPl5X1d — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) September 17, 2020

















