Eiza González se convertirá en María Félix para su cinta biográfica

Sin duda alguna, una de las actrices mexicanas del momento es Eiza González, la originaria de la Ciudad de México ha logrado consolidarse en Hollywood. A través de diversos proyectos, la también modelo consiguió forjar un gran camino en la industrial del cine.

La actriz compartió en su cuenta oficial de Instagram que se convertirá en la también actriz mexicana, María Félix. Debido a que se llevará a cabo la biopic de “La Doña” y será Eiza González la encargada de interpretarla.

Hace tan sólo unas horas dio a conocer la sorprendente noticia con una publicación y un mensaje emotivo. Eiza González destacó que es uno de los momentos más emocionantes de su vida y agregó que “María fue una pionera del movimiento feminista que ayudó a sentar las bases para las futuras generaciones femeninas. María es una inspiración para mí y para muchos otros […]”.

La película biopic de María Félix estará bajo la producción del cineasta Matthew Heinman y Linden Entertainment. Además, Eiza no sólo se pondrá en la piel de “La Doña” sino también participará en el largometraje como productora junto con Nicole King y Dana Harris.

Si bien, todavía no hay demasiados detalles sobre quienes más será parte del elenco, cuándo se estrenará o quién será el encargado de escribir la gran historia de María Félix; lo que no cabe duda es que será un gran éxito debido a interpretación de Eiza, quien se consolida como artista. Asimismo, a través de un nuevo personaje en la cual podremos ver a la actriz, ya que la biopic se remontará a la época del Cine de Oro en México.

El exitoso camino de Eiza González

La joven actriz, modelo y cantante comenzó su carrera artística a los 14 años y su primer protagónico fue tres años después en el melodrama “Lola, érase una vez” así continuo su trayectoria en diferentes telenovelas mexicanas.

Foto: Instagram @eizagonzalez

Sin embargo, en 2015 la modelo saltó a la pantalla grande con su participación en la cinta “Jem y los Hologramas”, dicho proyecto sería solamente el inicio de un éxito camino por Hollywood. Luego de dos años trabajo junto al actor, productor y director Kevin Spacey en la película “Baby Driver”.

En su lista de proyectos se suma el largometraje “Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw” y sus dos más recientes éxitos la cinta que se estrenó en la plataforma de Netflix “Descuida, yo te cuido” y “Godzilla vs. Kong”. Todas sus participaciones la llevaron a ser una de las actrices más taquilleras de Hollywood, Eiza González se ubica en el quinto lugar tan sólo después de otros artistas como Samuel L. Jackson, Tom Holland, Liam Neeson y Will Smith, así lo dio a conocer el portal The Numbers.