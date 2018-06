El éxito de Lupita Sandoval en el Teatro “ha sido porque se ha dado”

Aunque su carrera artística sume más de 60 espectáculos en escena, varios trabajos como productora o directora y su rostro sea adornado con unos aretes de un payaso que recuerda la comedia teatral, Lupita Sandoval dice que ella no escogió al teatro como el medio más importante para desarrollarse como actriz “ha sido porque se ha dado”, dice.

Lo cierto es que con más de 45 años de carrera en los que ha pisado foros de televisión de programas como Cachún Cachún ra ra, o sets de filmación de cintas como Mexicano ¡Tú puedes!, la actriz dice vivir uno de los mejores momentos de su carrera gracias a los múltiples proyectos en su haber. “Ahorita estoy efervescente, con mucha cosa. Y sí cansada, pero de ese cansancio que es como de los bailarines o futbolistas que dicen ‘hay que rico’”, comenta sonriente.

Y es que la actriz de 62 años ahora está dirigiendo los martes a las 20:30 Dorian Gray El musical, cuyo éxito le obligó a migrar a un foro más grande como el Teatro Wilberto Cantón. Además, produce el musical de La bella durmiente; por segundo año consecutivo sigue con su monólogo Gorda ¿yo? y próximamente protagonizará la obra Sweeney todd junto a Beto Torres.

Pero su cercanía con el teatro no es algo fortuito. “Yo también estudié, no ha sido nada más porque la experiencia me lo haya dado. Desde que yo estaba en la preparatoria, empecé a trabajar en el teatro. En la UNAM estudié la licenciatura de teatro en filosofía y letras. Pero desde antes he trabajado profesionalmente, entonces cuando terminé mi carrera ya llevaba hasta premios, a la par estudiaba y trabajaba. Eso me dio muchas armas”, recuerda con emoción.

Satisfacciones en su carrera tiene muchas, pero ahora la que más le llena es la oportunidad de dirigir a su hijo Mauricio Roldán en Dorian Gray El musical. “Sé hacer y me gusta mucho el teatro. Me he desarrollado como escritora, productora, directora y sobre todo como actriz. Pero en este momento te puedo decir que me siento muy orgullosa de mi desarrollo como directora de esta obra”, comenta.

“La gente sale apreciando un todo: actores, vestuario, coreografía, música de primera…. Pero yo sé que todo eso está coordinado por mí. Entonces si les dan premios, que los hemos tenido, me siento reconocida porque yo soy la coordinadora de eso. Entonces me gusta hacerlo y que la gente vaya y se ponga de pie”, dice.

Lupita no tiene un objetivo que le quite el sueño: “Creo que mi reto a lograr es llegar a la mayor edad que pueda con lucidez y fuerzas, con ganas de estar en el escenario o de crear algo para él. Sigo viviendo de esto, disfruto mucho, me canso porque trabajo mucho, y afortunadamente tengo la facultad de ser creativa. Y cuando no me llaman yo me llamo, yo me escribo, yo me hago mis cosas”, explica.

Y contrario a lo que se pensaría, la actriz todavía tiene mucho por desarrollar: “Sweeney todd es el reto de mi vida como actriz, me tiene loca porque es algo fuerte que me tiene como cantante y actriz. Creo que para cualquier actriz de comedia el personaje de la señora Lovett es un sueño hacerlo. Y te puedo decir que ahí estoy, que me llamaron y que me siento muy orgullosa. Entonces ahí estamos encabezando la producción”.

Agenda Completa

Dorian Gray El musical se presenta todos los jueves hasta el 11 de septiembre en el Teatro Wilberto Cantón, dirige Lupita Sandoval.

La bella durmiente tiene funciones dobles sábados y domingos en el Teatro Enrique Lizalde, dirige Lupita Sandoval

El monólogo Gorda ¿yo?, que debutó en teatro hace dos décadas, se presenta los domingos en el Foro Cultural Coyoacanense, escribe, dirige y actúa Lupita Sandoval.

El 7 de julio estrenará en el Foro Cultural Coyoacanense la obra de Sweeney todd, con la dirección de Ricardo Díaz, donde la actriz lleva uno de los personajes centrales.

El 26 de julio estrenará la cinta Más sabe el diablo por viejo, donde comparte créditos con Ignacio López Tarso, Lorena Velázquez e Isela Vega