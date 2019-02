El increíble regalo de Kanye West a Kim Kardashian por San Valentín

En sus redes sociales, Kim Kardashian presumió que tiene al mejor marido del mundo en este día de San Valentín. Y es que el Kanye West le dio una tremenda sorpresa.

El cantante sorprendió a su mujer llenando de rosas blancas y rojas una de las habitaciones de su mansión en Hidden Hills, California.

Best husband award goes to mine 🙋🏻‍♀️!!!! Most thoughtful gifts ever!!!! pic.twitter.com/X3g1iwXeJE — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 14 de febrero de 2019

Pero además el famoso saxofonista Kenny G se encontraba en el lugar tocando solamente para la socialité.

"El premio al mejor esposo va al mío. Este es el mejor regalo de la historia", escribió Kim en sus redes sociales en donde compartió fotos y videos del gran momento.

NO BIG DEAL KENNY G IN MY LIVING ROOM!!! Happy Valentines Day 💋💋💋 pic.twitter.com/A1GD0UlEwu — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 14 de febrero de 2019

Kenny G es un saxofonista estadounidense ganador de un Grammy y popular en las décadas de 1980 y 1990.

Entre sus éxitos están The Moment, Forever In Love, Songbird, Sentimental, The Wedding Song entre otras.