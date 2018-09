El Komander se niega pagar multa por narcocorridos y cancela concierto en Chihuahua

Chihuahua.- El promotor de eventos que traería a Chihuahua a Alfredo Ríos “El Komander”, canceló el concierto en el Pistoleros House of Shows este próximo 22 de septiembre, puesto que no pagaron la multa correspondiente a casi un millón de pesos como garantía en caso de interpretar narcocorridos.

A pesar de que el propio artista anunció el concierto este próximo fin de semana, finalmente determinaron que no se presentará dado que el promotor le pidió al cantante que saldará los 967 mil 200 pesos que corresponden a dicha sanción y éste se negó, a sabiendas de que su repertorio está nutrido de canciones que hacen apología al delito.

Fue el pasado 9 de septiembre, en la página de Facebook de Pistoleros House of Shows, donde se compartió una publicación de dicho evento, incluyendo hasta costos y sitios donde podían adquirirse: en preventa general ascendían a 200 pesos, mientras que la preventa VIP era de 300 y 500 pesos.

No obstante, autoridades municipales alegaban que dicho evento todavía no tenía el permiso correspondiente que, entre otras cosas, contemplaba el pago de la fianza, motivo por el cual no se podía iniciar con la comercialización de boletos.

Después de especulaciones e incluso de lo que muchos tomaron como un desafío público a la autoridad de Chihuahua a través de un video, “El Komander” no se presentará en estas tierras donde quedó prohibido interpretar los denominados narcocorridos.

Cabe recordar que recientemente se aprobaron reformas al Reglamento de Diversiones y Espectáculos para el Municipio de Chihuahua, así como al Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Chihuahua a fin de adicionar a dichos artículos y medidas para prevenir la delincuencia e inseguridad.

En estas reformas se establecen castigos más severos para quienes realicen apología del delito, a fin de erradicar las expresiones en las que se elogien o enaltezcan conductas que constituyen delitos o a quienes cometen éstos.

Tras la reforma al artículo 222 del Reglamento de Diversiones y Espectáculos para el Municipio de Chihuahua, la multa que se impondrá como sanción por la violación a las disposiciones contenidas en los artículos 208 fracciones I y VII, y 209 fracción I, que estén relacionadas exclusivamente con la interpretación o reproducción de contenidos musicales, videos, imágenes o cualquier otro similar que hagan apología del delito o de los autores de hechos ilícitos, será equivalente de 6 mil 500 a 12 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, es decir, hasta 967 mil 200 pesos, el doble de la sanción primeramente aprobada en 2015.

Además, la multa podrá duplicarse en caso de que el sujeto haya sido acreedor a una sanción por los mismos actos dentro de los últimos 5 años.

Cabe destacar que el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Chihuahua define apología del delito como aquellas expresiones musicales, orales, escritas, visuales o de otro tipo que se difunden elogiando o enalteciendo conductas que constituyen delitos o a quienes cometen éstos; se trata del elogio público a un acto que ha sido declarado como criminal.