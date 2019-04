El MeToo debe continuar, que denuncien a esos depravados: Kenny

“Las denuncias no deben de parar, eso sí, estoy a favor de que se denuncien a todos esos depravados, sabemos que los hay en todas partes, pero lo importante es dar la cara, a mí no me parece bien que sea de forma anónima, reconozco que no es fácil, pues aquí en México les vale m…dre a las autoridades, pero tenemos que insistir”, expresó la rockera Kenny Avilés.

Acompañada de otros famosos de la música, presentaron el proyecto musical Lo mejor del rock en español, mismo que se presentará este 13 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional, “mira, llevo más de 30 años en este mundo de música en su mayoría hombres y puedo decirte que hay de todo, a mí nunca me ha pasado que abusen de mí, pero reconozco que no es fácil este medio, si te refieres en específico al caso de Armando Vega Gil eso fue una tragedia, un gran compañero músico y talentosísimo hombre, muy respetuoso, pero insisto, el movimiento #MeeToo no debe de desaparecer, sólo pido que no sea anónimo, se presta a muchas cosas y puedes acabar con la carrera de muchas personas por una simple venganza, las víctimas deben de dar la cara como lo hicieron en Estados Unidos”, señaló.

Por su parte, Mauricio Clavería de La Ley, aseguró que la mujer siempre ha sido violentada a través de la historia y por ello ahora eso debe de terminar, “sí, apoyo el movimiento, lo promuevo, pero no comparto la idea del anonimato”.

Ante la temática, insistieron que se debe de regular para poder reforzarlo y darle un verdadero carácter de denuncia "Tiene que existir ese movimiento, pero también un espacio dónde quejarse y con quién denunciar, se tiene que estar más controlado, debe de estar más completo, informado y conocer los datos a fondo de los que acusan, no nada más tuitear, porque eso es muy fácil", sostuvo Carrum.

Para su presentación de este fin de semana, los músicos esperan que el público conozca más el proyecto y les guste. “Sin mucha publicidad ya tenemos un gran número de fechas, pero sería padre que el público nos recomiende, por eso presentamos este DVD que fue grabado en vivo en diciembre en Zacatecas, pero para este concierto del sábado habrá mucho más rock, será un viaje al pasado, a la nostalgia de los años 80 y 90,expresó El vampiro.

Los músicos que integran Lo Mejor del Rock en Español, son Mauricio Clavería (La Ley), Edgar Carrum, (Los eléctricos), Xava Drago (Coda), Jorge Guevara (Caos y Elefante), Kenny Avilés (Los eléctricos), Héctor Gerónimo (Monoplasma), César López El Vampiro (Maná y Jaguares), Edgar Carrum (Los eléctricos) y Federico Fong (Jaguares y La Barranca).