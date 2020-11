El prestigio se construye con el tiempo: Luis Gerardo Méndez

Para el actor mexicano Luis Gerardo Méndez, hoy más que nunca es importante valorar cada momento. “La pandemia es una gran oportunidad para aprovechar más el tiempo con los amigos y la familia, ha sido una reflexión bien interesante, dijo Méndez en una conferencia virtual donde se dio a conocer la nueva colección Tommy Hilfiger Watches Fall Winter 2020.

En la transmisión en vivo, que tuvo como objetivo “definir el valor del tiempo”, Luis Gerardo regresó al pasado a sus primeros días como actor, narrando un momento que marcó su vida.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

OMG! Televisa despide a Eleazar N de "La mexicana y el güero"

“El momento más significativo de mi vida fue cuando decidí ser actor y cuando hice una obra en el último año de la carrera me tocó hacer un personaje que enfrentaba el divorcio de sus papás. En ese tiempo mis papás se estaban divorciando y sentí lo que es que la familia se separe. Ellos estaban en primera fila y todas las palabras que decía en el escenario se las estaba diciendo directo.

“Fue un punto de quiebre donde nada fue igual después. Tenía 17 años”, contó el actor.

Dijo que después de un tiempo sucedió lo mismo cuando comenzó a ser reconocido en la actuación.

“Nosotros los Nobles salió un jueves, la gente no me conocía mucho y el siguiente domingo estaba comiendo en un restaurante y ya había una fila que me esperaba para tomarse una foto, cambió mi vida en unos minutos pero aprendí a valorar el cariño del público”.

Como imagen de la marca, Méndez, quien actualmente se encuentra grabando la última temporada de Narcos dice que, “el mundo está tan conectado y estamos tan conectados en las redes sociales que cualquier esfuerzo que hagas tiene un reconocimiento internacional, conocía bien el trabajo que ha realizado en otras campañas la marca anteriormente y me interesó”.

La campaña fue grabada en Nueva York y se compone por piezas para hombre y mujer, bajo diferentes conceptos que van ligados con el concepto de moda creado para la colección de ropa de la firma.

“La filosofía de esta campaña no es el funcionar sino el emocionar, una extensión de la personalidad pero tiene una tercera dimensión, creo que es cuando ves un reloj en tu muñeca y piensas en el significado del tiempo, la humanidad llegó a la luna pero no logramos cambiar el tiempo. Es momento de pensar en qué estamos haciendo con el tiempo, éste vuela”, dijo Ricardo Martins presidente de marca de Tommy Hilfiger.

Sobre el futuro de la industria de la moda Martins dijo: “nos estamos adaptando pero no lo veo como un futuro apocalíptico”.

La presentación estuvo acompañada de una clase de coctelería por parte de Limantour.

Celebridades Pepe Aguilar: La libertad será el futuro de la música

Gossip Scarlet Gruber vivirá una historia de amor y desengaño en Quererlo todo