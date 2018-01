El Príncipe de la Canción: El recuento de una vida de éxito y oscuridad

Con gran expectativa este lunes llega a la señal de Telemundo El Príncipe de la Canción, serie biográfica que cuenta la vida de José José desde sus inicios en la música hasta su éxito como cantante, sin dejar de lado los momentos de crisis y los problemas de adicciones a los que se enfrentó durante años.

Alejandro de la Madrid es el responsable de encarnar al Príncipe de la Canción. El actor de 40 años, cuya carrera ha transitado entre el teatro, la televisión y el cine, ahora enfrenta el mayor reto de su carrera: interpretar al mayor ídolo de la música romántica en el país, reto que asumió a pesar del temor que esto significaba.

“Obviamente se siente la presión de la prensa, de los fans, de todo el público por este proyecto. Al principio tuve muchos nervios, me eché para atrás como tres veces por todo lo que José José significa, pues es un personaje que la gente siente como propio”, confiesa el actor quien en 2014 participó en la película ¿Qué le dijiste a Dios?, basada en canciones de Juan Gabriel.

Para encarnar a José José, Alejandro de la Madrid tuvo que pasar varios meses de entrenamiento: “Tuve clases todos los días donde buscaba una voz similar a la suya. Tengo una coach que me acompaña siempre y con la que empecé a trabajar tres meses antes de empezar a grabar”, comenta Alejandro. “Sin duda es el personaje que más he trabajado y con el que más me he involucrado”.

Sin embargo, para el actor el mayor aprendizaje lo ha obtenido del mismo José José. “Él ha sido una gran escuela para mí. Ha sido mi mano derecha en este proyecto. Durante la filmación me ha dicho ‘en esta parte de mi vida me dolía aquí; aquí fue donde me quitaron el alcohol; aquí ya no podía cantar esto’ y demás; me da detalles que hacen todo más cercano a la realidad”.

Para Alejandro de la Madrid encarnar al Príncipe de la Canción es una forma de homenaje y espera que el público reciba su trabajo de la mejor manera. “No soy un imitador, soy un actor que interpreta a un personaje, y para mí lo más difícil ha sido no caer en cosas burdas o irrespetuosas, sino interpretar a una persona real como es José José, quien lo único que me ha demostrado es fortaleza”.