El productor música electrónica Mau Moctezuma, cumple 10 años de trabajo en este género

Con 22 años de vida Mau Moctezuma, uno de los jóvenes productores de música electrónica en México, cumple 10 años de trabajo en este género y razón por la cual se ha convertido en uno de los más importantes exponentes del género a nivel mundial.

De visita a la Redacción de este diario, Mau señaló que sus seguidores podrán escuchar su más reciente trabajo musical titulada Perfect Disaster, en el que participan los músicos estadounidenses Black Land y Mr. Jukeboxx, mismo que también ya está disponible en sus plataformas.

Su trabajo lo ha llevado a participar como Dj en festivales de música electrónica a nivel nacional e internacional como: Beyond wonderland 2017, Life in color, EDC, Unite by tomorrowland, entre otros y ha compartido escenario con grandes figuras de la música como Showtek, Dash Berlin, Klingande, Claptone, Plastic Plates, por destacar algunos.

“El ser partícipe en cada uno de ellos, nos da la oportunidad a los nuevos talentos de remasterizar con nuevos ritmos. Justo el sencillo que traigo es para promocionar en festivales de música electrónica, para que la gente baile, traigo en mi sangre los sonidos africanos y trato siempre de innovar”, mencionó.

Los sets en vivo de la joven promesa integran sonidos de géneros como Free Style, EDM, Bass House, Trap, Dance Hall y Twerk, y mezclan ritmos de música de los años ochenta, noventa y de los dos mil.

“Netflix &Chill”, primer corte a promocionar que lanzó Mau Moctezuma hace algunos meses través de tus plataformas digitales, cuenta con casi 300 mil reproducciones en Spotify, mientras que “Check the Flow” ("You’re in Fckn México"), su segundo tema, tiene ya más de 20 mil 500.

Mau Moctezuma formará parte del line up del Color Fest 2018 en Teotihuacán.