El rey del rock and roll, Elvis Presley, cumpliría 84 años

El rock and roll no se puede explicar sin la presencia de Elvis Presley, quien con su personalidad y movimientos de cadera rompió los paradigmas de la época, hasta convertirse en una leyenda.



El cantante nació un 9 de enero de 1935 y es por eso que hoy, un día en el que cumpliría hoy 84 años de edad lo recordamos con su destacada y polémica carrera.

Nació en Tupelo, Misisipi, pero cuando tenía 13 años, se mudó junto a su familia a Memphis, Tennessee, donde en 1954 comenzó su carrera artística cuando el dueño de Sun Records, Sam Phillips, vio en él la manera de expandir la música afroamericana.

Foto: Hemeroteca Mario Vázquez Raña

El coronel fue quien lo descubrió y lo llevó a grabar a su disquera Sun Records. ElvisAaron Presley había nacido el 8 de enero de 1935 en Tupelo y tras una modesta infancia sus padres decidieron trasladarse a la ciudad de Memphis, Tennessee, que era uno de los centros musicales del país. Entonces le compraron una guitarra.

Phillips le grabó un sencillo conteniendo los temas That's all right y Bluemoon of Kentucky, disco que le brindó la oportunidad de presentarse en un programa de radio desde donde comenzó a propagarse su fama rápidamente.

Foto: Hemeroteca Mario Vázquez Raña

Para 1955, con su popularidad en aumento, Elvis firmó con la disquera RCA que le lanzó al año siguiente el tema Hotel de los corazones rotos, el cual significó el espectacular despegue del cantante hacia el estrellato. Se vendieron 300 mil ejemplares en tan solo tres semanas, significándole su primer disco de oro.

Te recomendamos: Mhoni Vidente predice una nueva aparición de la Virgen de Guadalupe

Sin embargo, no todo era éxito, había detractores. Los rucos, representantes de una sociedad conservadora e hipócrita al mismo tiempo, lo consideraban“pervertido e inmoral” sobre todo por su frenético meneo de caderas que, aquí entre nos, llevaba al paroxismo a las damas en general y de cualquier estrato social, ya no solamente a las chicas. De ahí que pronto le adjudicaron el sobrenombre de Elvis la pelvis, por aquella implícita connotación sexual en su forma de moverse al bailar.

Foto: Hemeroteca Mario Vázquez Raña

Ese mismo año de 1956, en noviembre, la compañía Paramount estrenó en Nueva York su primera película: Love me tender, recaudando muy pronto la friolera de 22 millones de dólares. El negocio estaba más que asegurado.

Pero, oh dolor. En 1958 el chavoElvis fue llamado a filas por el ejército y enviado a una base militar en Berlín occidental, en la Alemania todavía dividida ras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hubo esfuerzos por impedir que cumpliera su servicio militar obligatorio, y, una vez en el campamento, le fue cortado el cabello.

Foto: Hemeroteca Mario Vázquez Raña

Elvis regresó en 1960 para reanudar su carrera, conquistando una larga sucesión de éxitos en una etapa clamorosa con títulos como It’s now or never y filmando una decena de películas, entre ellas Viva LasVegas en 1964.

También hizo tele, aunque la invasión de la ola inglesa con Los Beatles a la cabeza eclipsó un poco su estrella, no obstante, Elvis Presley estaba destinado a ser uno de los iconos musicales más importantes del sigloXX.

En Berlín occidental, por cierto, conoció a Priscilla Beaulieu, con quien contrajo matrimonio y procreó a su única hija, Lisa Marie Presley. En 1973 se divorciaron, aunque hasta el momento, la bella mujer administra la fortuna del cantante y las millonarias sumas que generan los negocios en torno al Rey delRock.