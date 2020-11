[Foto] Kanye West finaliza su campaña pero "regresaría" para postularse en 2024

Tras la jornada electoral Kanye West terminó formalmente su campaña poco después de la medianoche.

Por medio de su cuenta de Twitter, el rapero publicó un foto de él y el mapa de los Estados Unidos sombreado con los ganadores de la noche y la palabra 'WELP'.

Sin embargo, parece que Kanye deja "la puerta abierta" para dentro de cuatro años al escribir el número 2024, por lo que el artista podría postularse de nuevo para presidente.

WELP KANYE 2024 🕊 pic.twitter.com/tJOZcxdArb — ye (@kanyewest) November 4, 2020

"Voto por mí mismo"

Durante el día, West no dudó en presumir que había votado por sí mismo y subió un post y un video en su Twitter, donde muestra la boleta electoral con su nombre.

"Dios es tan bueno. Hoy votaré por primera vez para elegir al presidente de Estados Unidos, y lo haré por alguien en quien realmente confío… yo", escribió.

God is so good 😊 Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust...me. 🇺🇸 🕊 — ye (@kanyewest) November 3, 2020 The first vote of my life We are here to serve We pray for every servant leader in the world 🕊 pic.twitter.com/UWSrKslCt1 — ye (@kanyewest) November 3, 2020

Tras su publicación, recibió varias críticas y burlas por parte de los internautas que desde su candidatura lo señalaron de "ridículo" por haberse postulado.

Cabe recordar, que West anunció su candidatura presidencial en Twitter el 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos.

Foto Reuters

Solo cumplió con los criterios para aparecer en la boleta electoral en 12 de los 50 estados y, por lo tanto, matemáticamente no tiene posibilidades de ser elegido presidente.

Los partidarios de Donald Trump esperan que el rapero de 43 años, expartidario del presidente republicano, pueda sacarle algunos votos negros a Joe Biden.

Con información de AFP





