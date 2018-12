Ellas son las mexicanas que con su sensualidad encendieron las redes en 2018

El año está a punto de terminar y hay listas de todo, desde los artistas más seguidos hasta los lugares más visitados, pero por qué no tener una lista en la que resalte la belleza y sensualidad que tenemos en nuestro país, y que además de estas cualidades derrochan talento en lo que hacen...

▶ Sin duda, Eiza González encabeza la lista, ya que ha conquistado las redes de una forma espectacular, además de su gran talento como actriz, tiene grandes atributos de personalidad y físicos. Bastaba una vez que saliera de vacaciones, mostrara parte de su rutina de ejercicio y tomara una fotografía en donde se le pudiera admirar, para que en cuestión de minutos rebasara el millón de reacciones y comentarios.

Cabe resaltar que Eiza es una de las actrices del momento, puesto que cuenta ya con once proyectos en Hollywood, desde sus comienzos con Baby Driver, hasta la más reciente "Welcome to Marwen".

▶ Otra de las mujeres mexicanas que destacan es la guapísima Camila Sodi y es que desde siempre ha sido considerada como una de las actrices con gran talento, belleza e increíble cuerpo, cualidades que se hicieron notar aún más durante "Luis Miguel, la serie" producción que grabó al lado de Diego Boneta.

Sodi ha posado desnuda en varias ocasiones para revistas y en pro de campañas a favor de la mujer y con estas fotografías en sus redes sociales hace que más de uno se deleite la pupila.



▶ Yanet García, mejor conocida como la "chica del clima", pero no sólo eso sino que es reconocida como la "más sensual" y si no lo crees, basta con que eches un vistazo por su cuenta de Instagram. Con tan sólo 28 años, Yanet es presentadora de Televisa, actriz y por si fuera poco, también es modelo.

La joven García, logra cada vez que realiza una publicación, que sus seguidores la halaguen con miles de comentarios.

▶ Si bien dejó "El Baile del Sapito" de lado, Belinda con su carisma y belleza es otra mujer que, además de su gran trayecto como actriz, ha conseguido colocarse como una de las mexicanas que más revuelo ha causado en redes sociales, y no sólo por el apoyo que mostró al presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que su cuerpo trabajado, y los radicales cambios de look, que sin duda cada uno de ellos le va bien, han ocasionado que el número de seguidores aumente.

▶ La cantante y actriz, Aracely Arámbula, a sus más de 40 años, es una de las mujeres mejor conservadas del momento, y es que además de sus cualidades para el medio artístico, es imposible no caer ante su sensual figura y su indudable belleza.

Arámbula también es conocida por haber sido pareja de Luis Miguel, relación de la que nacieron dos hijos.

Recientemente con motivo al festejo a la Virgen de Guadalupe, Aracely se presentó cantando en la Basílica.

▶ La dama que abrió las alas y dejó de ser "Patito Feo" para ser un hermoso y sensual cisne fue Danna Paola, quien inició desde muy pequeña su carrera artística y que el día de hoy es protagonista de "Élite", una de las series que ha conseguido un gran número de espectadores, donde además en uno de los capítulos permitió a sus fans "darse un taco de ojo", ya que Danna da vida a una escena en la que su personaje tiene relaciones, por lo que se le ve ¡totalmente desnuda!

▶ Para cerrar esta lista, quien causó en el año, gran revuelo y miles de suspiros, fue Celia Lora con sus candentes fotografías compartidas en sus redes sociales, en las cuales deja ver más allá de lo que alguien podría imaginar, incluso, por estas imágenes, fue confundida con una escort. Lora aseguró que esta equivocación se debía a que en el extranjero no es conocida y por eso tantas propuestas de este tipo, eso sí, aquí en nuestro país como en el mundo, esta mexicana causa sensaciones...

Después de estas fotografía no existe duda alguna para reconocer que estas mujeres fueron las mexicanas que arrasaron con las redes sociales en 2018.