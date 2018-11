Ellos son las celebridades que están en peligro por incendios en California

El fuego en Florida ha cobrado vidas y algunas pérdidas materiales, las llamas recorren Los Ángeles y barrios privilegiados como Malibú, Santa Mónica y Beverly Hills, donde viven algunas celebridades como el ex integrante de One Direction; Liam Payne, Miley Cyrus y Kim Kardashian.

Entre las celebridades se encuentra el cineasta mexicano Guillermo del Toro, quien fue evacuado de la zona le preocupa su colección Bleak House, lugar en donde el cineasta echa a volar su imaginación, pues ahí escribe y se inspira en sus grandes historias.

Los tiliches se pierden o se reemplazan. Los recuerdos se recuerdan. De lo perdido se puede hablar- todo sigue mientras este uno vivo. — Guillermo del Toro (@RealGDT) November 9, 2018

Pero no sólo él ha sido el afectado; en la lista se encuentran:

Kim Kardashian y sus hermanas, Kourtney y Khloé junto con su hija True





Acabo de irme con la ropa en la espalda, pero creo que guardé el dormitorio y el armario de Trues en mi autoKhloé Kardashian





Ver esta publicación en Instagram Life Adventures with True 💕 Una publicación compartida por Khloé (@khloekardashian) el 2 de Nov de 2018 a las 11:36 PDT

Kim también lo hizo desde su avión privado, grabó el incendio y lo compartió en los stories de Instagram.

Lee también: Guillermo del Toro se despide de sus monstruos por infernal incendio en California





Pienso tanto en todos los que están sufriendo hoy por estos abominables incendios y llorando la pérdida de sus hogares y sus seres queridos. Yo estoy aquí sentada junto a muchos de vosotros, preguntándome si mi casa habrá estallado en llamas. Todo lo que podemos hacer es rezar juntos por el otro. Dios os bendiga.

Lady Gaga

















Ver esta publicación en Instagram #AStarIsBorn Una publicación compartida por Lady Gaga (@ladygaga) el 27 de Sep de 2018 a las 5:25 PDT





Esta es mi calle hace dos horas. Rezo por mis fans de Malibú. Muchas gracias a nuestros valientes bomberos. Por favor, cuidaos. Orlando Blomm





Ver esta publicación en Instagram this is my street as of two hours ago praying for the safety of all my malibu fam, grateful to our brave firefighters please stay safe 🙏🏼 Una publicación compartida por Orlando Bloom (@orlandobloom) el 9 de Nov de 2018 a las 3:40 PST





He tenido que evacuar mi casa por el fuego. Me he llevado a mis hijos, mis perros, mi ordenador y mis botas Doc Marten. (Mi marido está en Nueva York. Los caballos están siendo evacuados por mi entrenador)

Alyssa Milano









Ver esta publicación en Instagram Oct 23 LA Gala Look: Suit: @johnpaulataker Jewelry: @saraweinstockjewelry @effyjewelry @grazielagems Shoes: @ruthie_davis Bag: @mingrayofficial Hair: @hairbyaviva Make-up: @edwardcruzmakeup Styled by: @miskellyjohnson #IWillVote Una publicación compartida por Alyssa Milano (@milano_alyssa) el 25 de Oct de 2018 a las 1:34 PDT





Estoy preocupada por mi casa, pero no puedo hacer nada. Casas de amigos han ardido y no puedo soportar la idea de que Malibú desaparezca, he vivido aquí desde 1972.

Cher









Ver esta publicación en Instagram me Una publicación compartida por Cher (@cher) el 25 de Abr de 2017 a las 10:22 PDT





Mi corazón está con todos los que han sido acorralados por el fuego, por favor, poneos a salvo y no caigáis en riesgos innecesarios. Creo que estoy a punto de perder mi casa y todos sus recuerdos, pero aún peor es que haya gente que ha muertos. Liam Payne







Ver esta publicación en Instagram #Polaroid Una publicación compartida por Liam Payne (@liampayne) el 29 de Oct de 2018 a las 11:15 PDT

Mi casa ha sido evacuada por los incendios cercanos (los perros y los cerdos están bien, gracias).

RainnWilson









Ver esta publicación en Instagram Wondering how you can help? Our firefighters need our support. Many have worked 36 hours straight. @lafdfoundation is asking for donations of any amount for Hydration Backpacks for the @losangelesfiredepartment . Any amount helps. supportlafd.org Link in bio! 🙏 Thanks @angelakinsey Una publicación compartida por Rainn Wilson (@rainnwilson) el 10 de Nov de 2018 a las 3:02 PST

He vuelto a mi casa de Malibú tras la evacuación. Se me parte el corazón. Me siento inspirado, como siempre, por el coraje, la voluntad y el sacrificio de los bomberos. Gracias.Gerard Butler

























































Ver esta publicación en Instagram Returned to my house in Malibu after evacuating. Heartbreaking time across California. Inspired as ever by the courage, spirit and sacrifice of firefighters. Thank you @LosAngelesFireDepartment. If you can, support these brave men and women at SupportLAFD.org. Link in bio. Una publicación compartida por Gerard Butler (@gerardbutler) el 11 de Nov de 2018 a las 10:36 PST

Las autoridades y servicios de emergencias elevaron a 228 la cifra de desaparecidos en la zona afectada por el gigantesco incendio que quema desde el jueves el norte de California y que, junto a otro fuego en el sur, han causado al menos 31 muertos.