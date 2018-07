Ellos son los cuatro Intrusos que te dirán lo mejor del espectáculo

Carmen Armendáriz vuelve al mundo del espectáculo. La productora que cuenta en su historial con la producción de programas como Ventaneando, La botana, Aquí entre dos y Trapitos al sol, vuelve a las andadas esta vez con Intrusos, encabezado por Juan José Origel, quien retorna a la televisión abierta; Aurora Valle, Martha Figueroa y Maca Carriedo.

“Regresar a lo básico es regresar a la verdad, porque en estos tiempos no podemos andarnos por las ramas y diciendo las cosas a medias. Es importante que vuelva la pantalla chica a tener un programa de espectáculos en el que digamos lo que es y cómo es, poniéndole el aderezo, divertido, informativo y de entretenimiento”, señaló Origel.

Mientras que la Armendáriz destaca que lo diferente de la emisión y su mayor atractivo es la personalidad de los conductores. “Cada uno tiene una personalidad diferente y tan fuerte que dicen las cosas tal y como lo piensan y vamos a dar la nota confirmada y hasta exclusivas en vivo”.

Intrusos inicia transmisiones hoy a las 18:00 horas en el renovado canal Nu9ve con una hora y media de duración.

Origel consideró que en el mundo del espectáculo no hay “hilo negro” por descubrir, considera que debido al concepto del programa y a los conductores no tienen competencia. “Existen varios programas, cada uno con su estilo y diferente manera de contar y platicar las notas. Yo no siento que tengamos competencia con nadie por el horario, así que vamos solitos y a gusto”.

Martha Figueroa difiere de su compañero y amigo.“Yo sí creo que estamos compitiendo con todos, telenovelas, deportes y espectáculos, compitiendo también con toda la gente que trae un celular inteligente y al subir una foto se creen periodistas”.

La gran diferencia, consideró Figueroa es que “nosotros tenemos nuestros contactos, tenemos información y si nos dicen que nos parecemos a Ventaneando, la neta sí nos parecemos porque somos los conductores originales de Ventaneando, nos tenemos que parecer siempre”.

También defendió que la edad de un periodista no importa, porque cuando se es mayor tiene más experiencia. “Estoy vieja pero bien informada”, dijo la conductora

Confirma Origel retiro de TV espectáculos

Juan José Origel con una vasta experiencia en programas de espectáculos confió a la OEM que con este programa se retira del periodismo de espectáculos en televisión. “Siento y creo que con Intrusos ya me voy a despedir, va a ser mi último programa de estar diario en las casas mexicanas, no sé cuánto dure con esto y ya”.

Pepillo dijo que tiene muchas tareas en las cuáles dividir su tiempo. “Tengo que promocionar lo de mi vino, ya tenía programada una agenda que tuve que cancelar, también una tienda, pero ahí vamos, estoy muy contento por hacer todos los días Intrusos”.