[Video] Elton John abre su corazón y cuenta cómo la Navidad y un piano cambiaron su vida

Las fiestas decembrinas ya están aquí y Elton John lo sabe. El cantante británico grabó un emotivo comercial para John Lewis & Partners, una empresa dedicada al retail en el Reino Unido.

El video se volvió viral en redes sociales pues Elton abrió su corazón y cuenta cómo una navidad y un piano le cambiaron la vida.

El comercial de la cadena de tiendas británica recorre diferentes épocas del cantante de 71 años, hasta llegar a sus cuatro cuando, cuando golpea su primera tecla de piano.

A partir de ahí, se entrelazan sus conciertos en la escuela, ante su familia, en fiestas y finalmente en estudios de grabación y espectáculos ante multitudes ya como mega estrella.

El video de poco más de dos minutos es protagonizado por Elton interpretando uno de sus mayores éxitos "Your song".

Al final del comercial se puede leer la leyenda: "Some gifts are more than just a gift" (Algunos regalos son más que solo un regalo).

Para este anuncio se usaron cinco actores de entre 4 y 50 años que dieron vida a Sir Elton John, y para ello contaron los especialistas con la ayuda de la estrella y de su esposo David Furnish quienes se aseguraron de que los intérpretes tuvieran los mismos modales y el estilo de tocar el piano.









