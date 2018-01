Elvis Presley: Icono de la cultura pop del siglo XX

Si viviera, alejado de los escenarios seguramente Elvis Presley estaría hoy disfrutando su fortuna, su fama y a sus nietos. Un día como hoy, pero de 1935, en Tupelo, Mississippi nació el hombre que se convertiría en leyenda, en uno de los iconos de la cultura pop del siglo XX.

Fallecido el 16 de agosto de 1977 a consecuencia –oficialmente– de un ataque al miocardio, mucho se ha escrito acerca de este artista blanco que cantaba como negro, pocos saben que tuvo un hermano gemelo que nació muerto 35 minutos antes de que Elvis Aaron Presley Smith llegara al mundo.

Sepultado al día siguiente, el hermano fue bautizado con el nombre de Jesse Garon, a fin de que ambos nombres rimaran según sus padres, Vernon y Gladys Presley, quienes eran muy jóvenes y no tenían dinero.

Así comenzó su vida El rey criollo, en un mundo signado por la tristeza, el pesar y el miedo, nadie imaginaría que alcanzaría el estatus de millonario hasta figurar como uno de los más ricos del mundo.

El coronel Tom Parker lo descubrió y le manejó su carrera durante 20 años. Thats all right, mama, su primer disco, bajo el sello Sun Records de Sam Phillips, lo lanzó a la fama en 1954, pero dos años más tarde, con la RCA Víctor, sacaron a la venta "Hotel de los corazones rotos", el primer sencillo que conduciría al éxito al chavo que escandalizó a los rucos con su desenfrenado sacudimiento de pelvis.

Pionero del rockabilly, una fusión de música country y rhythm and blues, Elvis pronto se convirtió en la principal figura del rock and roll, inspirando nada menos que a grupos como Los Beatles y Los Rolling Stones, aunque también interpretó baladas pop y, a la par de sus éxitos en el disco, realizó una carrera cinematográfica que comenzó con Love me tender, en 1956.

Activo de 1953 a 1977, fue nominado en 13 ocasiones al Grammy, conquistando tres y uno especial por su trayectoria, éste cuando tenía 36 años de edad.