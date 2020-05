En 24 horas, salud de Yoshio se deterioró muchísimo, dice su esposa

La esposa del cantante Yoshio, Marcela Hernández, reveló en entrevista con el programa televisivo Venga la Alegría, que el estado de salud del artista es crítico, pues se encuentra intubado en terapia intensiva, luego de ser hospitalizado por síntomas relacionados con Covid-19.

Yoshio permanece bajo esta condición desde este domingo, y aunque su estado de salud no ha empeorado, el panorama tampoco es alentador.

Marcela, indicó durante la transmisión, que los médicos no han podido realizar un diagnóstico certero. Asimismo, precisó que en un inicio, el cantante recibía un tratamiento contra la salmonela; no obstante, su salud siguió deteriorándose hasta que fue hospitalizado.

“Él lo que tuvo fue mucha fiebre, diarrea. Su doctora lo estaba tratando por salmonela y el miércoles ya fue más fuerte la tos, ni siquiera era tos seca, ya había cedido la fiebre porque le estaban mandando antibiótico inyectado para la salmonela, seguía con diarrea y hasta el jueves fue cuando empezó a tener problemas para poder respirar. Es cuando decidí llamar a una ambulancia y no quiso irse porque no tenía dolor de cabeza, no tenía escurrimiento, no había dolor de garganta, no había dificultad para respirar”, aseguró.

Asimismo, la conyugue de Yoshio insistió en que su familia tomó todas las medidas recomendadas por la autoridades sanitarias para evitar contraer Covid-19.

“Yoshio está en cuarentena desde el día 10 de marzo, eso quiere decir que estaba por cumplir dos meses en confinamiento. Él casi siempre traía cubrebocas, todo el tiempo teniendo las medidas recomendadas. No íbamos a ningún lado y nadie venía a la casa”, añadió.

Finalmente, Marcela Hernández destacó lo rápido que avanza la enfermedad una vez que se es contagiado. “Es increíble lo que hace este virus en 24 horas (…) su salud se deterioró muchísimo, ya no podía ni caminar”, concluyó.

El cantante de ascendencia japonesa fue ingresado el fin de semana al Hospital Xoco, en Ciudad de México, por síntomas relacionados con el coronavirus. Mientras tanto, su esposa compartió que también le fue aplicada una prueba para descartar un posible contagio.