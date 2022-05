Enjoy The Silence de Depeche Mode tardó dos días en grabarse; aquí la historia detrás del éxito

Hoy el mundo de la música está de luto pues se dio a conocer que Andy Fletcher, tecladista y fundador de Depeche Mode, falleció a los 60 años de edad, sin embargo el legado que dejó se quedará para siempre y para muestra hoy hablaremos de uno de los temas más emblemáticos de la banda.

Te puede interesar: Muere Trevor Strnad, vocalista de la banda The Black Dahlia Murder

"Enjoy The Silence" es sin duda el tema más famoso de la agrupación y como todos los temas icónicos tiene una historia detrás que fue la que garantizó el éxito del mismo.

Enjoy The Silence tardó dos días en grabarse

Al principio, se trataba de una balada tocada en un órgano. Alan Wilder tuvo la idea de acelerar la canción, idea que a los otros miembros no les gustó pero después de un tiempo se convencieron y es por los arreglos que tuvo que el sencillo tardó en grabarse dos días.

En entrevista para la revista Mojo en 2012, Martin Gore recordó cómo fue que tuvo la idea de ponerle más ritmo a la canción, lo que en definitiva hizo una diferencia que terminó por darles el éxito inesperado.

"La versión original de Enjoy the Silence era muy lenta y minimalista, solo yo y un armonio, y Alan (Wilder) tuvo la idea de ponerle ritmo. Agregamos los acordes del coro y (el productor) Flood y Alan dijeron: '¿Por qué no tocas algo de guitarra por encima?' Fue entonces cuando se me ocurrió el riff. Creo que esa es la única vez en nuestra historia en la que todos nos miramos y dijimos: 'Creo que esto podría ser un éxito'".

Por su parte, el vocalista Dave Gahan reveló para la revista Q en 2008 que el álbum Violator de donde nació el famoso tema, tenía desde un principio la sensación de que era algo nuevo que nadie más había realizado.

"Tuvimos la sensación de que estábamos haciendo algo innovador. Violator tenía muchas canciones de gospel y blues. Fue una gran combinación de personas.

"Enjoy The Silence era solo Martin tocando el piano y creo que estaba bastante molesto porque (el productor) Flood y Alan Wilder iban a llevarlo en una dirección diferente pero esto realmente hizo que el álbum cruzara a otro cosmos.

Había sido un ascenso constante durante los 10 años anteriores, pero no creo que estuviéramos preparados para lo que estaba a punto de llegar. El álbum fue un éxito mundial", dijo Gahan.

¿De que trata la canción Enjoy The Silence?

En esta canción, el cantante está en una relación donde los pensamientos y sentimientos son lo único que importa. Siente que las palabras son innecesarias e incluso pueden ser dañinas, por lo que prefiere disfrutar de la relación en silencio.

La canción fue escrita por el compositor principal del grupo, Martin Gore, con la voz principal de Dave Gahan y fue el mayor éxito de en las listas de popularidad de Estados Unidos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Además, en el Reino Unido, ganó un Premio Brit de 1990 al mejor sencillo británico.