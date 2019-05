Enrique Guzmán se renueva y lanza disco de duetos Se habla español

Enrique Guzmán ha vivido de sus grandes éxitos y La Plaga, tema que se grabó hace 60 años lo ha mantenido en el referente popular, su último disco de estudio que presentó fue en 1982 bajo el título Con y por amor, con una tibia recepción entre sus seguidores, pero ahora en el 2019 vuelve a estrenar material titulado Se habla español, realizado a duetos con figuras como Paul Anka, Emmanuel, Cristian Castro, Angélica María, Shaila Dúrcal, Miguel Ríos, entre otros más.

El pionero del rock and roll en México confesó que no fue muy agradable hacer este disco, "es algo ya fastidioso para mí, repetir, repetir y repetir una vez más las canciones porque no quedaron, porque se metió un ruidito o simplemente para ver si en ésta sale mejor, grabar ya no es para mí, me pone de malas, pero este disco era algo que le debía a mi público y a mí, por eso lo hice, nada más", confesó.

Conocido por su temperamento explosivo, pero de gran carisma y mucho talento, Guzmán relató que las canciones que se seleccionaron para este nuevo material no fueron difíciles de escoger, "yo les dije, pongan las que más conoce la gente, que al escucharlas no les cueste trabajo disfrutarlas, cuando pongan el disco en sus casas les va a gustar, los invitados son amigos y profesionales que respeto y quiero", expresó.

Este disco incluye temas como Uno de tantos (Juan Gabriel), Anoche no dormí (Alejandra Guzmán), Secretamente (Angélica María), Lo sé (Cristian Castro), Lucila (Kalimba), Rock de la cárcel (Emmanuel), entre otros más.

Sobre el tema que grabó con Juan Gabriel, señaló que estaba guardado desde hace años y que lo hicieron los dos en vida, "son de esas cosas que grabas y que se quedan ahí guardadas, por suerte la encontramos y se pudo incluir en el disco".

El material ya está en las plataformas digitales y le está yendo muy bien, "lo estrenamos el 10 de mayo, parece que sí le gustó a la gente", señaló.

Foto: Adrián Vázquez

También dijo que este material lo llevará a realizar una gira que iniciará el 26 de septiembre en la Arena Monterrey, Ciudad de México 10 de octubre en el Auditorio Nacional y posteriormente Guadalajara el 22 de noviembre en el Auditorio Telmex, "en los conciertos estarán como invitados algunos con los que hicimos duetos, no sabría decirles quiénes porque sus agendas estarán ocupadas, ya están avisados e invitados todos, así que veremos quiénes nos pueden acompañar, sobre más fechas les diré más adelante, apenas estamos calentando la gira", expresó.

Sobre cosas más personales y respecto a un mensaje que envió su nieta Frida Sofía a Alejandra Guzmán en el Día de las madres, fue muy categórico al respecto, "vayan a búsquenla a ella, en esas cosas yo no me meto ni opino, si tengo que decir algo, lo haré con mi hija y nada más".

Quien fuese la voz principal de Los Teen Tops, afirmó que este disco fue sólo para celebrar sus 60 años de carrera, "me convencieron para éste, pero no volveré a meterme a un estudio de grabación, ya no es lo mío, me pone de malas".

Sobre las canciones que grabó, reveló un poco el proceso de cómo se dieron los encuentros con los demás artistas que participan, "mi hija ya la conocen, dijo que sí de inmediato, Kalimba me dio un fuerte abrazo que casi me rompe una costilla y el único que se puso sus moños para grabar en español fue Paul Anka, ese tema lo hicimos en inglés, pero ni modo, es Paul Anka, la que más me gustó fue la versión que hice con Angélica María, me encantó cómo quedó esa canción que es una de las que más quiero", señaló el también actor y conductor.

Y sobre el retiro, dijo que no está en sus planes, "yo ya no soy un simple intérprete, soy socio de la música, de estas canciones con las que el público me identifica y que me pide en cada concierto, además como tres veces al día y no es broma, pero no me puedo dar el lujo de dejar de trabajar", finalizó