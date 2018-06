Entre el misterio y el drama, Shalim revela secretos de Grand Hotel

El actor Shalim Ortiz realizará el personaje antagonista en la versión en inglés de la serie Gran Hotel, cuya producción ejecutiva corre a cargo de Eva Longoria y la dirección de Ken Olin, director y productor de la premiada serie This is us.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), el boricua-dominicano señaló que tras su paso en la primera temporada de La Piloto como el amante de Mónica Ortega, ahora se trasladará a Los Ángeles, California, donde tendrán lugar las grabaciones del proyecto que transmitirá ABC.

Para esta nueva versión en inglés, que llevará el nombre de Grand Hotel, la adaptación fue de Brian Tanen, quien también funge como productor.

“Es una historia española basada en los años 20 sobre un lujoso hotel que desde afuera se veía hermoso y perfecto, pero en su interior surgieron los crímenes más inenarrables, ahora va aderezado con más ficción, el inmueble se situará en Miami Beach como el último hotel de una de las familias de abolengo en tiempo presente. La trama a lo hecho en España y México tendrá similitudes y los personajes modificados sin obviar el romance y la pasión”.

Shalim expresó que su personaje será el de Mateo, el administrador del hotel que conoce los secretos de la familia dueña del lugar.

“Sé que no va a ser bueno o malo, simplemente un tipo misterioso, no muestra sus cartas y busca la forma de conseguir lo que quiere“, detalló, pero optó por no revelar si también cuáles serán sus inquietudes amorosas dentro de la trama.

Gran Hotel es una serie original española, en México se hizo una adaptación que se llamó El Hotel de los Secretos y ahora se empezará a producir la versión en inglés en la que también participa el actor mexicano Demián Bichir, así como Roselyn y Alicia Saénz.

Radicado en México desde hace dos años, Shalim dice: “yo estoy enamorado de este país de sus distintas gastronomías, lo cual se me hace impresionante, soy fan número de la gente, he recorrido varios estados como Oaxaca y Puebla, he probado sus chocolates y sus dulces, respectivamente y a futuro no dudaré una tercera nacionalidad”, bromeó.

Su familia tiene historia

Shalim Ortiz recordó que su padre Elin Ortiz descubrió a su mamá Charytin Goyco y la convirtió en la estrella que es en la televisión de habla hispana y del resto de América Latina.

Entonces a él no le pesan los apellidos de sus padres como profesionales, porque “entré a la actuación a mi corta edad de seis años en un programa infantil y desde esa fecha opté por ser actor y también cantante”.

“Mi papá que en paz descanse, fue su productor el que descubrió a mi madre y él en 1985, hizo Los angelitos similar a Carrusel, cuando él arrancó el primer día de rodaje yo le dije que quería hacer eso y desde ese día actúo”.

Y ahondó: “en este medio hay competencia de todo, de hacer casting, de conseguir el papel en tal o cual serie de televisión o telenovela o en el cine. Es la naturaleza de este negocio y no dudo de continuar en esto. Tengo la anécdota que un día fui a una oficina de casting y tenían un cuadro con una fotografía con 45 hombres vestidos igual de los años 40 con boina y ropas idénticas. Entonces ese cuadro indica que eso ha sido desde siempre, hacer fila y casting para un solo personaje. Y no quito el dedo del renglón porque desde mi corta edad lo desee”.

Televisión:

CSI: Miami, 2011.

Bad Ass, 2012.

Una Maid en Manhattan, 2012.

Dama y Obrero, 2013.

Señora Acero 3, La Coyote, 2013.

La piloto, 2017.

Señora Acero 4, La Coyote, 2017

Descontrol, 2018.

Tres Milagros, 2018.

Grand Hotel, 2018.





Discografías:

Shalim, 2001.

Shalim (edición especial), 2001.

Cuarto sin puerta, 2003.

DATOS

-La serie aun no tiene fecha de estreno confirmada pero se espera que inicie en 2019

-La serie original estaba situada en el siglo xx, en esta versión estará ubicada en tiempo presente y el hotel será uno de los más lujosos en Miami

