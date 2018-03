Entre la escena y el cine, Raphael, el Divo de Linares en la alfombra roja

Es uno de los iconos de la música internacional, su carrera ininterrumpida y exitosa de 55 años, le ha puesto en el lugar privilegiado que ha alcanzado con su gran talento. Viene a Guadalajara no solo a cantar, sino a desfilar por la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG33).

De su paso por el FICG nos comenta “He hecho mucho cine en mi carrera, hubo una pausa muy larga pero finalmente Alex de la Iglesia, este director de la película Mi gran noche, me convenció y pues seremos parte de las galas a beneficio que trae el festival en Guadalajara, la película la hice hace dos años y se empalma con mis dos conciertos, así que haremos alfombra roja”.

“Tengo poco tiempo para hacer cine, habrá más, pero no enseguida” concluye sobre el tema el Divo de Linares.

A nuestra ciudad llega con su gira Loco por cantar con los que celebra de 55 años de carrera y comparte “Seguir vigente en el escenario, en el corazón de los fans, son milagros que ocurren, porque veo que tengo público joven y eso me entusiasma y me llena de gran energía en cada presentación, es extraño que siga vigente tantos años seguidos, gracias al público esto es posible”.

De nuestro país “Con México siempre hubo amor, es como un matrimonio para toda la vida, la gente conmigo es increíble, además. yo como mucha comida mexicana porque me cae bien el picante, aquí es otra casa para mí”.

Se ha hablado de hacer una serie sobre su vida y nos comparte “Mi hijo, quien se ha dedicado a grabarme, tiene tiempo dedicado a escribir el guión, pero hay que darle su tiempo a cada cosa, el proyecto de hacer la película de mi vida va para largo, pero seguro se hará”.

Y del disco “Actualmente estamos con Infinitos bailes que es el disco más nuevo, para noviembre de este año saldrá el nuevo y lo único que puedo decirles es que será grabado en Londres, no puedo decir más”.

Para estos dos conciertos “Mis temas nuevos y las joyas de la corona de toda mi trayectoria, porque no hay temas favoritos, el público me hace el favor de tener sus propios temas favoritos, yo solo me subo a cantar y disfrutar del amor de mi público y de esta profesión”.

Nos comparte una anécdota “En mi primera aparición en Rusia, hace ya muchos años, se desató el furor de que todos los niños varones que nacieron, se llamaron como yo, Miguel Raphael, eso fue increíble”.