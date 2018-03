Después de atravesar una etapa difícil en la carrera del cantante de música regional, Erasmo Catarino vuelve a la industria musical con su nuevo sencillo “El cursi”, con el que asegura que nunca ha abandonado una de sus más grandes pasiones, la música.



El cantante oriundo de la región montañosa de Xalpatlauac, Guerrero, aseguró que hubo unos años en los que tuvo que tomar un receso en su carrera como solista, luego de las de ser víctima de la delincuencia en el país.

“Estaba reservado, fueron muchos los problemas por los que pasamos, vivimos un secuestro, extorción y pareciera que todo eso hizo que me calamara y me sentara por un tiempo para evitarme problemas. Fuer por eso, por precaución, incluso miedo, porque en México nadie anda seguro”, comentó en intérprete en conferencia de presan.

A 13 años de ser el ganador de la cuarta generación de La academia, el también compositor aseguró que este nuevo material va dedicado a ese lado romántico de las personas que aún creen en el amor.

El exmaestro de primaria rural aseguró que nunca se imaginó que el haber ganado en 2005 el reality show en el que participó, le daría un giro tan grande a su vida. Pues pasó de ser un profesor de escuela rural a uno de los personajes más entrañables y queridos de dicho programa de televisión.

“Hoy estoy al frente de los escenarios y la verdad es algo que no creí llegar a alcanzar. Yo empecé en la música a los 28 años, pero creo que el cambio fue para bien, mientras estuve frente a grupo hice mi trabajo al 100%. Hoy me dedico a la música y me también lo hago al 100% y con todo el corazón. Sería irresponsable de mi parte tratar de coordinar las dos profesiones”, comentó el ex académico.

Actualmente El conde de Xalpatlahuac, como le llama la gente, continuando con su carrera como exponente de la música ranchera, presentándose en ferias, fiestas regionales y palenques. "El cursi",forma parte de su próximo álbum discográfico con el que marca su retorno en industria musical.





DATOS:

-Fue maestro de segundo grado en una escuela rural por cuatro años

-Habla el idioma náhuatl con fluidez

-Ha grabado 4 materiales discográficos: Erasmo: El Conde de Xalpatlahuac, A toda banda, Por un amor y Solo por ella

-Su disco debut superó las 100 mil copias vendidas

-Ha ganado una musa de los premios Oye!