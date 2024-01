Eric Hayser se integra a la obra El Padre con su esposa Fernanda Castillo y Luis de Tavira

La extensión de temporada de la obra “El Padre” significará para Eric Hayser una oportunidad de reencontrarse con el teatro, un medio al que anhelaba retornar desde hace tiempo.

“El teatro es lo que más me gusta hacer, conocí la actuación haciendo teatro, me formé haciéndolo. Siempre ha estado en mi vida desde los inicios y tenía varios años sin poder regresar a las tablas. Es algo que mi alma necesitaba”, comentó el actor en entrevista con El Sol de México.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Desde que recibí la llamada sentí que la vida me estaba dando un regalo enorme, que era una oportunidad que tenía que abrazar, dije que sí y no pude haber tomado una mejor decisión”, agregó.

Cultura Cineteca gratis por un día: funciones tendrán acceso libre por aniversario

Hayser, quien llega al montaje por invitación de los productores Óscar Uriel, Guillermo Wiechers y Alejandro Gou, se incorporará a un elenco conformado por Fernanda Castillo, su esposa desde hace más de nueve años, así como con el actor y dramaturgo Luis de Tavira.

“No tengo más que gratitud para todo el elenco, me siento honrado de poderme parar en el escenario con el maestro Luis de Tavira. De volver a compartir las tablas con mi pareja, Fernanda Castillo, de trabajar por primera vez con Emma Dib y Ana Sofía Gatica. Es muy emocionante”, comentó.

“Al mirarlo, (a Luis de Tavira) yo veo lo que es perfeccionar el arte, el oficio. Me pasa lo mismo con Fer, siento que no estoy descubriendo nuevas cosas de ella, pero sí reconociendo todas esas cosas por las que, no sólo la amo, sino la admiro y la respeto”, añadió el actor.

Una historia de drama y reflexión

Dirigida por Angélica Rogel y basada en la dramaturgia de Florian Zeller, la trama de “El Padre” ha llevado a Eric Hayser a la reflexión. La historia ha sido aclamada por la historia, que presenta a Andrés (Luis de Tavira) un padre que mientras desarrolla Alzheimer, es ayudado por su hija (Fernanda Castillo), a quien rechaza, haciéndola entrar en un duelo sobre qué decidir, si seguir insistiendo en su acompañamiento o ir a vivir su vida dejándolo atrás.

“Desde que la obra comienza nos obliga a ponernos dentro de la cabeza de Andrés, nos obliga a mirar la vida a través de sus ojos. Eso es inevitable también en el proceso creativo. A mí me ha planteado muchas preguntas no sólo como artista, sino también en lo personal”, explicó el actor.

“Creo que tengo mucho qué decir a través de este montaje con este personaje, a partir de la relación de pareja, de lo que significa hacer equipo en una situación límite, cuando estás acompañando a un familiar o al amor de tu vida que padece una enfermedad tan compleja como el Alzheimer, hasta dónde está dispuesto uno a llegar, dónde se puede romper el camino y puede uno renunciar incluso al amor, porque ya no se puede más en esa dificultad que la vida te está poniendo”, dijo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Eric Hayser debutará en el 26 de enero. “El Padre” se presenta los viernes a las 20:30 horas, sábado 18:00 y 20:30 horas y domingo 18:00 horas en el Teatro Fernando Soler.