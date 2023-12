Érika Zaba vive la nostalgia por el adiós de OV7

Después de 34 años juntos con éxitos, alegrías, sinsabores y hasta diferencias el grupo OV7 se separa definitivamente.

Lidia, Érika, Mariana, M’Balia, Kalimba, Ari y Oscar están listos para decirle adiós a su público la noche del jueves 14 de diciembre en la Arena Ciudad de México, confirmó Érika Zaba, en entrevista con El Sol de México, tras amadrinar la función de Faisy en la obra Escape Room.

“Antes lo habíamos pisado este escenario, pero no solos y ahora es con este fin”, expresa la cantante sobre el show con el que darán por concluida su gira del adiós que arrancaron en septiembre del 2022.

“Sin duda, cierro un ciclo con OV7. Estoy a 10 días de hacer mi último concierto con lo que ha sido mi vida 34 años, pero bueno se cierran unos ciclos y se abren otros. Uno nunca sabe. Es lo padre de cualquier trabajo, de cualquier ciclo que termina, porque no sabes qué te espera”.

La cantante mexicana reconoce que no es fácil dejar un concepto musical de más de tres décadas.

“Hay mucha nostalgia para cerrar la historia de OV7. Es un sabor agridulce que nos espera para este último concierto el jueves 14 en la Arena Ciudad de México.

“Estoy feliz porque yo lo veo como un regalo que me dio la vida 34 años y no como algo que estoy perdiendo. Más bien me gusta agradecer lo que tuve, más no lo que no voy a tener”, explica.

“Es algo muy difícil poder cerrar toda una historia de 34 años con una lista de canciones hits en una sola noche. Y lo hemos hecho durante toda la gira del adiós, que ha sido durante 14 meses anteriores, hemos dado un cierre en cada lugar que nos vio crecer”, comentó Zaba.

“Estuvimos en Estados Unidos en dos giras extensas, Centro y Sudamérica y ahora México. Nos vieron crecer como Onda Vaselina y luego como OV7. Este es un cierre ya definitivo, pero sin duda feliz”.

Erika Zaba no quiso comentar sobre los desencuentros entre Mariana y Ari Borovoy. “Puedo decir que esta gira la disfruté al máximo, me la pasé increíble y lo más importante que la gente, el público lo tuvo también y nosotros también nos la merecíamos.

“Yo los amo a todos, serán mi familia siempre. Y siempre estaré orgullosa de ser Érika de OV7, La Güerita de OV7, La Chaparrita de OV7, siempre me llenará de orgullo y con una sonrisa en la boca. Y gracias a toda la gente que me regaló estos 34 años”.

Sí, vivieron un Zócalo y gratuito al público

Érika Zaba recordó que si han pisado el Zócalo capitalino y ahondó rememorando: “Ya estuvimos en la explanada del Zócalo en el año 2003, ya lo hicimos en una primera despedida en dicha etapa.

“Fue algo mágico porque tuvieron muchos seguidores la oportunidad de despedirnos gratuitamente en ese evento de esa magnitud, que disfrutan de la música, del pop, de música que crecieron en su infancia.

“En esta ocasión no se dio la oportunidad, lo buscamos, no se dio.

“El cierre es en la Arena Ciudad de México, fue lo que queríamos el último concierto que nos ha dado tanto aquí. Feliz, feliz feliz de lo que venga y de reinventarme.

“Y si descansaré un rato, porque tuve que cumplir como artista, mamá y esposa en el 2022 y 2023; sí es muy pesado.

El huracán Otis destruyó su departamento en Acapulco

Érika habló de la destrucción total de su departamento de descanso en uno de los edificios en el piso 26, cuando pasó el Huracán Otis:

“Va mal todo va mal, va lento. Ir Acapulco es algo muy triste, ir lo pospuse, lo pospuse porque no quería afrontar no sólo lo de mi departamento, sino Acapulco en sí; un lugar que me trae tantos recuerdos por mis papás, ahora mi hijo Emiliano ama tanto la playa que me dice: mamá cuando vamos ir a la playa y yo diciéndole: pronto, pronto.

“Es un lugar que amo, voy desde niña, mis padres lo amaban como yo. Ver Acapulco así es fuerte, es triste como la pérdida material de mi departamento, sino porque es un espacio que disfruto en familia, es un espacio que era mi capricho por el que he trabajado toda mi vida y todos mis ahorros; verlo destruido es fuerte, en pérdida total. Espacio construido de amor; pero también es una lección de vida.

“Las cosas van y vienen, lo que hay que cuidar es la vida, la salud; y una vez más doy gracias a Dios por no haber presenciado ese evento, esa catástrofe ahí.

“Vivo ahí en un piso 26, entonces no quedó nada, ni paredes para resguardarse, nada. Verdaderamente el pensar me llevo a no dormir y decirle a Francisco en la noche: Ay Francisco no puedo dormir y el pensar qué hubiera hecho. Yo voy mucho con Emi y es fuerte el pensar que pude haber vivido dicha experiencia catastrófica como lo vivieron miles de personas.

“Y que perdieron sus casas no sólo de descanso sino vivían. Eso sí es una tragedia porque se quedaron sin ningún techo, ni comida ni bienes materiales, ni medicinas. Hay que seguir enviando ayuda y no porque ya paso un mes y se nos olvida ayudar.

“Yo voy a seguir ayudando, yo acabo de regresar de allá y la gente sigue necesitando ayuda”.

Feat con Faisy

Érika está abierta a hacer un feat con su amigo entrañable Faisy ahora que está armando lo que será su nuevo álbum musical el también conductor de televisión:

“Sí, la verdad él y yo siempre soñamos con trabajar juntos, eso es cierto. Es lo único que nos hace falta cumplir: Siempre dijimos vamos a hacer un proyecto juntos de música. Obviamente con todos los proyectos en lo individual, en mi caso con OV7.

Así, el grupo OV7 da su último concierto en la noche del 14 en la Arena Ciudad de México, y va con la desintegración musical de esta banda mexicana, que ha hecho historia en el pop nacional.