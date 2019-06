"Es un sueño hecho realidad", anuncia Juanes que abrirá concierto de The Rolling Stones

Juanes será el encargado de abrir el concierto que la banda británica The Rolling Stones ofrecerá en Miami el próximo 31 de agosto, anunció este miércoles el cantante colombiano en sus redes sociales.



El cantautor de "Es por ti" o "Me enamora" dijo que la decisión de la banda formada por Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood supone para él un "sueño hecho realidad".

Estoy muy emocionado de anunciarles que estaré abriendo el concierto de los REYES DEL ROCK, los @RollingStones en su tour "No Filter" este 31 de Agosto en el Hard Rock Stadium de Miami. Esto es un sueño hecho realidad. 🤟🎸🇬🇧 pic.twitter.com/qulthzJ473 — JUANES (@juanes) 5 de junio de 2019



El veterano grupo emitió un comunicado al respecto en el que destaca que la aparición de Juanes en el concierto de Miami reunirá de nuevo a la estrella colombiana con The Rolling Stones, después de que fuera el único artista que se les uniera como invitado en el escenario durante su gira "AMÉRICA LATINA OLÉ 2016", en Bogotá.



The Rolling Stones anunció a mediados de mayo pasado el recorrido definitivo de su gira por Norteamérica, que arrancará en Chicago el 21 de junio y terminará el 31 de agosto en el Hard Rock Stadium de Miami.



La mítica banda dará 17 conciertos en Estados Unidos y Canadá como parte de la gira "No Filter" (Sin filtro), que tuvo que ser aplazada y reprogramada por problemas de salud de su líder, Mick Jagger, de 75 años, quien fue operado del corazón en abril pasado.



La gira iba a comenzar el 20 de abril pasado en Miami, ciudad que finalmente acogerá el cierre del tour, cuyos dos primeros serán en Chicago (21 y 25 de junio).

Gossip The Rolling Stones reanudan su gira tras la operación de Mick Jagger



Posteriormente la banda cruzará la frontera norte de Estados Unidos para presentarse en la ciudad canadiense de Ontario el 29 de junio, en un recorrido que seguirá por Washington (3 de julio), Foxboro (7 de julio), Nueva Orleans (14 de julio), Jacksonville (19 de julio) y Filadelfia (23 de julio).



Después vendrán los conciertos en Houston (27 de julio), East Rutherford (1 y 5 de agosto), Denver (10 de agosto), Seattle (14 de agosto), Santa Clara (18 de agosto), Pasadena (22 de agosto), Glendale (26 de agosto) y finalmente Miami (31 de agosto).