Estación 19, la serie que ofrece una nueva visión de este mundo

El éxito de Grey’s Anatomy es indudable, así como la profundidad de sus historias y personajes. Es por eso que Stacy McKee, productora y guionista de esta exitosa serie, se aventura para desentrañar este mundo y descubrir una nueva historia en Estación 19, el spin off de la famosa serie de médicos que pronto estrenará su temporada 15.



El enlace entre ambas historias llega gracias a Ben Warren, interpretado por Jason George, quien ha decidido dejar los guantes y el bisturí a un lado para salvar vidas como bombero. “Ben siempre ha tenido un llamado a ayudar a la gente. Siento que ahora este nuevo trabajo satisfice su deseo de acción y las habilidades médicas que tiene para ayudar a la gente hasta ahora”, explica sobre esta serie que en Latinoamérica estrena hoy a las 20 horas por Canal Sony.



En Estación 19, Ben Warren descubre que ayudar a la gente en el quirófano no es lomismo que hacerlo entre las llamas en este equipo de bomberos, considerado como el más capacitado en las emergencias. Ben se acompaña de Andy Herrera (Jaina Lee Ortiz), una mujer con gran fuerza que ha crecido en la estación y que será clave en el crecimiento personal de Warren.



Jason George es consciente que competir con Grey’s Anatomy es prácticamente imposible. Al preguntarle si existe una presión sobre este spin off, el actor responde de inmediato: “Sí y no. Grey’s es algo único en el mundo de la televisión. 15 temporadas al aire simplemente no pasa. Literalmente puedes contar con los dedos de la mano los programas que han logrado algo así”, dice el actor en una conferencia telefónica.



Es por eso que prefiere pensar que Estación 19 es más como un miembro más de la familia Grey’s Anatomy. “De alguna forma somos como el hermano o hermana menor para este show súper estrella. No podemos preocuparnos de eso. Simplemente tenemos que hacer lo nuestro, realizar el mejor show que podamos”, señala.



El actor destaca la capacidad que una serie como Grey’s Anatomy tiene para ofrecer una historia paralela, algo que dice él no pasa con cualquier show. “No tratamos de imitar el éxito de Grey’s porque es simplemente imposible, tratamos de hacer lo nuestro jugar propio juego y hacer que Estación 19 conecte con el público”, comenta.



Con Estación 19, Jason George considera que los fans de Grey’s Anatomy tendrán una nueva oportunidad para re descubrir un nuevo mundo y puedan adentrarse más. “Creo que este nuevo show lo van a disfrutar, tiene algunos elementos de Grey’s Anatomy. Tienen que verlo porque los personajes de esa serie viven en este mundo y ocurrirán algunos eventos importantes”, concluyó.



Estación 19, al igual que Grey’s Anatomy, es producida por ABC Studios y cuenta con Paris Barclay (Sons of anarchy) como director y productor ejecutivo, además de Stacy McKee como showrunner.