Estas son las 18 películas que se apoderarán de la cartelera este 2018

Si este año Marvel, Disney, D.C. y las grandes compañías nos inundaron con megaproducciones llenas de explosiones, el 2018 no será una excepción. Las expectativas de las películas que llegarán a salas en los meses siguientes son bastante altas, pero no solo por las cintas de superhéroes, pues también hay una gran cantidad de biopics, reboots y secuelas que todo el mundo espera. Aquí las 18 cintas que ansiamos ver en 2018.

La forma del agua

12 de enero

En medio de la temporada de premios llegará la nueva cinta de Guillermo Del Toro, nominada a siete Globos de Oro y una de las favoritas para el Oscar. La historia narra la relación entre una intendente que se enamora de un monstruo con el que el gobierno estadounidense experimenta en plena Guerra Fría.

Pantera negra

16 de febrero

El universo de Marvel presenta ahora a T’Challa, conocido también como Pantera negra, el personaje que divide su vida entre ser un rey y un superhéroe y que presentará su primera cinta individual despues de aparecer en Avengers: Civil War.

Tomb Rider

16 de marzo

El reboot de esta historia que llevó a Angelina Jolie al éxito regresará el siguiente año bajo la estelarización de Alicia Vikander, que dará vida a este personaje en Las aventuras de Lara Croft. La nueva entrega estará bajo la dirección de Roar Uthaug.

Ocean’s 8

8 de junio

Ahora no son 13, sino ocho las grandes ladronas de Nueva York. El spin-off de La gran estafa contará con un elenco conformado nada más por Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Rihanna y Helena Bonham Carter.

Avengers:

Infinity War

27 de abril

Es quizá el estreno más esperado del año. El enfrentamiento entre Iron Man y Capitán América alcanzará un nuevo nivel, mientras los superhéroes se preparan para detener a Thanos, el enemigo más peligroso de la historia.

Solo: A Star Wars Story

25 de mayo

Bajo la dirección del ganador del Oscar, Ron Howard, esta precuela contará las aventuras de Han Solo, interpretado por Alden Ehrenreich, y Chewbacca antes de conocer a la Princesa Leia y unirse a la Rebelión.

Deadpool 2

01 de junio

El superhéroe más peculiar de Marvel regresará a la pantalla el siguiente año bajo la dirección de David Leitch, que este año trajo a la pantalla Atómica, protagonizada por Charlize Theron, y que también trabajó en la primera entrega de John Wick. Acción garantizada.

Los increíbles 2

15 de junio

14 años han pasado desde el estreno de la primera entrega, por lo que esta secuela es una de las más esperadas del año. La historia seguirá a Míster Increíble, Elastigirl, Violeta y Dash que deberán salvar al mundo mientras el pequeño Jack-Jack va descubriendo sus múltiples poderes.

Aquaman

21 de diciembre

DC no se quedará atrás con los estrenos de su universo de superhéroes. El año siguiente será la oportunidad de ver la primera película en solitario de Aquaman que contará con un elenco integrado por Nicole Kidman, Willem Dafoe y, por supuesto, Jason Momoa en el estelar.

Jurassic World: El reino caído

22 de junio

Tras el exitoso regreso de los dinosaurios con Jurassic World, la secuela llegará bajo la dirección del español J.A. Bayona. Esta historia seguirá a Owen Grady (Chris Pratt) en su lucha por evitar la extinción de estas criaturas amenazadas por una erupción volcánica.

El regreso de Mary Poppins

25 de diciembre

La secuela del clásico de Disney llegará 54 años después. Emily Blunt dará vida a la famosa niñera, que será acompañada por Jack (Lin-Manuel Miranda). Meryl Streep, Colin Firth, Angela Lansbury y hasta Dick Van Dyke (el limpia chimeneas de la primera parte) se unen al reparto.

Venom

05 de octubre

Son pocos los detalles que se tienen de esta producción, pero sabemos que este spin-off de Spider-Man tendrá como protagonista a Tom Hardy y la dirección correrá a cargo de Ruben Fleischer (Zombieland y Gangster Squad).

Bohemian Rhapsody

25 de diciembre

Una de las producciones más esperadas desde su anuncio en 2012. Tras sufrir cambios en el reparto y la dirección, la película sobre Queen estrenará la última semana de 2018. Brian May y Roger Taylor, miembros de la banda, y hasta Robert DeNiro fungen como productores.

Mamma Mia! Here We Go Again

20 de julio

10 años después del estreno de la cinta musical inspirada en los temas de ABBA llegará esta secuela, que se centrará en contar la juventud de Donna (Lily James) y sus amigas. Mery Streep y Amanda Seyfried regresarán a sus papeles originales, mientras que Cher tendrá una participación especial.

Ant-Man y la Avispa

06 de julio

El pequeño superhéroe de Marvel regresará a la pantalla después de su aparición en Civil War. Esta vez lo hará acompañado de la Avispa, junto con quien descubrirá ciertos secretos del pasado. Hasta el momento son pocos los detalles que se tienen sobre esta secuela.

Animales fantásticos:

Los crímenes de Grindelwald

16 de noviembre

Segunda entrega de esta saga de precuelas de Harry Potter. Pocos detalles han salido a la luz, pero por ahora sabemos que Eddie Redmayne seguirá en el estelar, mientras Johnny Depp dará vida a Gellert Grindelwald y Jude Law al joven Albus Dumbledore.

X-Men: Dark Phoenix

02 de noviembre

El universo de los jóvenes X-Men continuará el siguiente año presentando la historia de cómo Jean Grey se convirtió en Dark Phoenix. Esta secuela de X-Men: Apocalipsis tendrá como villana a Jessica Chastain, aunque aún no ha sido revelado el papel que interpreta.

First Man

12 de octubre

Después del éxito de La La Land y Whiplash, el ganador del Oscar, Damien Chazelle, volverá a dirigir a Ryan Gosling, esta vez para contar la vida de Neil Armstrong, el primer hombre en llegar a la Luna. El guion está a cargo de Josh Singer, ganador del Premio de la Academia por la cinta En primera plana.